A Audiencia de Lugo condena a dous anos de prisión a un home por agredir cun pau ao seu exconsogro

A Sección Segunda da Audiencia Provincial de Lugo condena a dous anos de prisión por un delito de lesións a un home que agrediu cun pau ao outro avó da súa neta.

Segundo a sentenza da Audiencia Provincial de Lugo, recollida por Europa Press, o tribunal considera probado que o 26 de abril de 2014 o procesado Gabriel G.B. acudiu a recoller á filla que ten en común con I.J.L., acompañado do seu pai, José Ramón G.F..

Cando se atopaban nas inmediacións da vivenda da muller, lugar onde debía realizarse a entrega da menor, iniciouse unha discusión entre ambos os proxenitores, o pai de Gabriel --José Ramón G.-- e o pai de I.J.L. --o acusado Francisco Javier J.F.--. Ademais, produciuse un forcexo entre os pais da menor e a nai da proxenitora da nena con motivo do traslado desta.

No transcurso da discusión e forcejeo, o acusado Francisco Javier J.F., nun momento, entrou no seu domicilio do que saíu "cun pau das características dun bate de béisbol", co que agrediu a José Ramón G.F., ao que ocasionou un traumatismo e unha contusión na boneca.

Así mesmo, como consecuencia da agresión sufrida, José Ramón G.F. "tivo danos no reloxo de pulseira, da marca Lotus, que portaba e no teléfono móbil marca Sony Xperia, que foron taxados pericialmente na cantidade de 149,95 euros.

DELITO DE LESIÓNS

Por iso, a Audiencia de Lugo condenou a Francisco Javier J.F. como autor dun delito de lesións á pena de dous anos de prisión e absolveu a Gabriel G.B. do delito de malos tratos no ámbito familiar do que era acusado.

Ademais, o condenado Francisco Javier J.F. deberá abonar as costas do xuízo, excluídas as correspondentes a Gabriel G.B. e á acusación particular.