A xerencia compostelá amplía o seu programa de mellora de accesibilidade a pacientes con trastornos do espectro autista

A xerencia sanitaria compostelá anunciou este luns con motivo do Día Mundial de Concienciación sobre o Autismo a ampliación do seu programa de mellora da accesibilidade a pacientes dos trastornos do espectro autista.

A xerencia compostelá mellora a atención a pacientes con espectro autista. | Fonte: Europa Press

A Xerencia de Xestión Integrada de Santiago e a Federación de Autismo de Galicia celebraron conxuntamente no Hospital Clínico o Día Mundial de Concienciación sobre o Autismo cunha mesa informativa.

Deste xeito, a xerencia compostelá explicou que conta con máis de mil pictogramas en diversas áreas sanitarias, como nos servizos hospitalarios de pediatría e neuroloxía e centros de saúde para axudar na súa comprensión a estes pacientes. Respecto diso, engade que continúa a súa colocación.

Ademais, ao protocolo de acollida en consultas e hospitalización de neuroloxía, con neurólogo de referencia desde fai dous danos súmase a consulta de referencia de dúas xinecólogas.

Tamén se realizarán xornadas de formación/sensibilización entre os profesionais sanitarios --facultativos e de enfermaría, hospitalarios e de Atención Primaria-- sobre necesidades especiais e o uso do Cartón AA, con acceso especial ao sistema sanitario.

Así, a Federación de Autismo Galicia e a Xerencia de Xestión Integrada de Santiago manteñen liñas de colaboración para facilitar e mellorar a atención do paciente con Trastorno do Espectro do Autismo (TEA).

Segundo explicaron, as medidas desenvolvidas conta "con asesoramento, experiencia e apoio da Asociación Aspanaes, entidade que presta atención na provincia da Coruña a case 400 eprsonas con TEA delas unhas 120 en Santiago.