O ministro de Economía, Luís de Guindos, afirmou que o Banco Popular é "solvente", atendendo ao que din informes do Banco de España e do Banco Central Europeo, e lembrou que "hai un novo equipo de xestión que é o que ten que tomar as decisións".

Luís de Guindos na rolda de prensa tras o Consello de Ministros | Fonte: Europa Press

Así se pronunciou o ministro cando foi preguntado, durante a súa participación no Foro Navarra Televisión, achega do anuncio que fixo o Banco Popular no sentido de que non vai a reformular as contas de 2016 pero incluirá as correccións que sexan oportunas de forma retroactiva nos estados financeiros do primeiro semestre tras unha auditoría interna.

Luís de Guindos dixo que o Banco Popular é "solvente" e mostrouse "convencido de que será capaz de facer fronte a esta situación".