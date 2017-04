Un investigador da USC consegue máis da metade de fondos para o seu proxecto de rexeneración tras lesión medular

O investigador da Universidade de Santiago (USC) Antón Barreiro conseguiu máis da metade dos fondos para o seu proxecto de rexeneración tras unha lesión medular, que se puxo como meta 10.000 euros e finaliza nun mes.

O investigador Antón Barreiro da USC co seu grupo | Fonte: Europa Press

Segundo informa a USC, a falta dun mes para dá por finalizada a recadación de fondos para o seu proxecto de procura de fármacos para a rexeneración axonal tras unha lesión medular, o investigador de Bioloxía Funcional da USC Antón Barreiro conseguiu máis da metade do proposto na campaña do portal Precipita da FECYT.

Barreiro trata de dar unha solución ás 35.000 persoas que sofren en España unha enfermidade que na maior parte das veces é causada por accidentes de tráfico e que produce un dano irreparable para o que non existe un tratamento que facilite a súa recuperación funcional, segundo explica a entidade académica.

Pero para completar a libraría de fármacos que necesitan para traballar nos próximos anos "aínda faltan pouco máis de 4.000 euros, unha cantidade que deberá cubrir nos 30 días que restan para o final da campaña", segundo concreta a USC.

"Pensamos que si conseguiremos o nivel que nos marcamos como óptimo, 10.000 euros, e oxalá o superemos, porque así garantiremos un maior índice de éxito da nosa investigación", afirma Barreiro, que quere agradecer a colaboración dos case cen doantes individuais que xa depositaron a súa confianza na campaña.

O equipo que codirigen Antón Barreiro e María Celina Rodicio traballa con modelos de lesión medular en peixes, entre eles a cebra, un animal do que se poden obter centos de larvas cada día no laboratorio, "facilitando así a proba dunha gran cantidade de fármacos", segundo apunta a USC, e que, ao ser transparente, "permite ver con máis facilidade se a neurona de estudo rexenerou ou non os seus axones tras a lesión e despois delo tratamento cun fármaco determinado".

REXENERACIÓN

"Se conseguimos atopar un fármaco que promova a rexeneración axonal no peixe cebra, no futuro tentaremos trasladar eses resultados á recuperación dos pacientes con dano medular", explicou Barreiro.

Para iso, marcáronse un obxectivo mínimo de financiamento de 2.000 euros, xa superado, cos que poderán comprar os anticorpos necesarios para visualizar a neurona de estudo e unha libraría de 90 fármacos para validar o seu modelo. De alcanzar o nivel óptimo, os 10.000 euros, esa libraría sería de 1.230 fármacos, "o que aumentaría notablemente as nosas posibilidades", engade.