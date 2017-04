A DXT espera 1,4 millóns de desprazamentos na rede viaria galega na operación especial de Semana Santa

A Dirección Xeral de Tráfico (DXT) prevé uns 1,4 millóns de desprazamentos na rede viaria galega na operación especial de Semana Santa que empeza este venres, 7 de abril.

Deste xeito, estímase que a zona noroeste rexistrará un 10 por cento dos 14.800.000 desprazamentos previstos en toda España no marco do operativo especial de Semana Santa.

Segundo os datos da DXT, a operación especial de tráfico desenvolverase entre as 15,00 horas deste venres 7 de abril e as 24 horas do luns día 17.

A primeira fase desenvolverase entre as 15,00 horas deste venres día 7 e as 24,00 horas do domingo 9 de abril, na que se prevé uns 328.500 desprazamentos na rede viaria do noroeste, un 9% dos 3.650.000 estimados en toda España.

Mentres, na segunda fase, das 15,00 horas do mércores 12 de abril e as 24 horas do luns día 17, estímanse uns 883.000 movementos nas estradas do noroeste.

MAIOR INTENSIDADE DE TRÁFICO

A DXT apunta que no caso concreto de Galicia, as estradas nas que se estima maior intensidade de tráfico serán a autoestrada AP-9, así como a A-6, A-52, A-55, N-550 e N-634.

No caso da provincia da Coruña a DXT avisa dunha decena de puntos conflitos nos accesos da Coruña pola AC-12 e AC-11, así como na AG-11 --de Ribeira a Padrón--, N-550 --entroncamento coa A-6, acceso a Santiago e Travesía de Padrón--, N-651, AP-9, A-6, AC-552, AC-173 e AG-11.

Na provincia de Lugo, a DXT advirte de puntos conflitivos na N-640, na N-634 e na LU-704. Mentres, na de Ourense prevense na N-120, na N-525 e na OU-540.

Pola súa banda, na provincia de Pontevedra os puntos conflitivos situaranse na A-55 --na entrada a Vigo e en ligazón coa AP-9--, na A-52 --ligazón coa A-55 no Porriño-- e na AP-9 --ambos os sentidos--.