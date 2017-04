A conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, cualificou este luns o VII Salón do Viño e Licores galegos de calidade 'Vinis Terrae' que se celebra en Ourense como o "gran escaparate" para que os adegueiros galegos dean a coñecer os seus produtos en todo o mundo.

Dezanove países e 62 adegas galegas participan no VII edición de 'Vinis Terrae', que se celebra entre os días 3 e 4 de abril nas instalacións do recinto feiral de Ourense, Expourense, e que se confirma como o único salón profesional dos viños de calidade que se realiza na comunidade galega.

Durante a inauguración desta cita Vázquez reivindicou o "traballo" dos adegueiros como a clave de "os éxitos do viño galego no panorama nacional e internacional" e da súa expansión como un "produto de calidade".

CIFRAS "HISTÓRICAS" PARA O VIÑO DE CALIDADE

A conselleira aproveitou a súa intervención para dar a coñecer as "cifras históricas" de produción e comercialización do viño de calidade galego durante o pasado ano. Así, sinalou que en 2016 a produción foi de 41,6 millóns de litros e a facturación alcanzou os 194,2 millóns de euros.

Vázquez lembrou que o volume de viño de calidade comercializado en 2016 foi "o máis alto do últimos dez anos", e que as vendas estiveron encabezadas pola Denominación de Orixe Rías Baixas (un 54,68% do total).

Durante a súa intervención a conselleira destacou a aposta do Executivo galego polos viños de calidade e con denominación de orixe. Nesta liña lembrou as axudas de 61 millóns de euros concedidas polo seu departamento "nos últimos anos" para "reestruturar" máis de 4.000 hectáreas con especies endémicas galegas.

AXUDAS

Tamén destacou as axudas por importe de 39 millóns de euros, no últimos dez anos, para investimentos nas adegas e as axudas para a promoción, que supuxeron unha contía de 10,6 millóns de euros entre 2009 e 2016.

Pola súa banda, o alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, convidou aos participantes a aproveitar a "oportunidade" de coñecer os mellores caldos galegos, en especial os de Ourense, "que é un referente en Galicia con catro denominacións de orixe" diferentes.

A Consellería de Medio Rural colabora nesta edición de 'Vinis Terrae' con diversas actuacións de promoción de viños galegos. Destaca a posta en marcha dun túnel do viño que conta coa presenza de marcas do cinco denominacións de orixe galegas; así como de augardentes e licores tradicionais.

Tamén haberá catas comentadas de viños premiados cos "acios de ouro" nas Catas de Viño de Galicia da edición de 2016.