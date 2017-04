Navantia prolonga 5 anos máis o mantemento das fragatas da Armada de Noruega que foron construídas en Ferrol

A empresa naval pública Navantia e o Ministerio de Defensa de Noruega asinaron un novo contrato mediante o cal a compañía que preside José Manuel Revolto comprométese a prestar apoio, durante cinco anos máis, ao cinco fragatas da clase Fridjoft Nansen (F310), construídas nos estaleiros de Ferrol, entre os anos 2000 e 2011.

Navantia en Ferrol (A Coruña) | Fonte: Europa Press

Este novo acordo dá continuidade ao subscrito entre ambas as partes no ano 2013, que se estende agora ata o ano 2022, demostrando desta maneira a confianza depositada desde o país nórdico na empresa española, tanto á hora de materializar a construción dos buques como no seu mantemento.

O acordo establece que os traballadores de Navantia serán os responsables dos servizos de asistencia técnica, mantemento, reparación, estudos de enxeñaría, implementación de melloras, adestramento, ademais de subministración de repostos e compoñentes, que xa tiña o anterior contrato.

NOVIDADES

O novo documento incorpora como novidades máis significativas un servizo continuo de apoio ao mantemento do "Sistema Integrado de Control de Plataforma", un sistema único realizado por Navantia, así como un control da obsolescencia en repostos, compoñentes e mantemento da configuración dos buques.

Navantia abriu en xuño de 2016 unha oficina comercial na cidade norueguesa de Bergen, nas inmediacións da base naval nestas fragatas, co obxectivo de afianzar a súa presenza neste país e incrementar as relacións comerciais coa Armada de Noruega, país ao que adoitan viaxar operarios do estaleiro de Ferrol para comprobar o bo funcionamento de todos os equipos instalados a bordo.