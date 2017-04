O acusado de matar a unha camareira en Ferrol di non saber por que a apuñalou e alega que bebera

O acusado de matar a unha camareira en Ferrol, en abril de 2016, manifestou non saber por que a apuñalou argumentando que tiña "lagoas" sobre o sucedido. No entanto, si alegou que bebera "bastante" ese día e que adoitaba consumir alcol "habitualmente".

Tras a constitución do xurado, o xuízo comezou na tarde deste luns coa declaración do procesado, ao que se acusa de propinar 64 puñaladas a Marta Sequeiro Valencia, de 43 anos, no local onde esta traballaba.

Na primeira sesión do xuízo, que está previsto que se prolongue ata o xoves, o acusado explicou que era ludópata e que, durante un tempo, estivo a tomar medicamentos por un problema que tiña tras sufrir un golpe.

Sobre os feitos, dixo que non lembraba o sucedido e que, cando se deu conta, estaba en comisaría. "Non sei o motivo, non recordo", manifestou ante as preguntas sobre o día da morte de Marta Sequeiro.

PETICIÓNS

Ademais de 15 anos de prisión por un delito de homicidio, o Ministerio Público pide unha indemnización de 200.000 euros para o fillo da vítima. A acusación particular eleva a petición a 25 anos de prisión por un delito de asasinato con aleivosía e ensañamiento,

Segundo sostén a Fiscalía, o acusado Víctor T.N., dirixiuse na tarde do 24 de abril do ano pasado, sobre as 17,00 horas, á cafetaría onde traballaba a vítima permanecendo alí durante un tres horas e consumindo alcol.

Máis tarde, sobre as 21,00 horas, o acusado abandonou o local para dirixirse á zona de bares da Rúa Nova de Caranza en Ferrol; onde estivo durante o resto da tarde. Posteriormente, volveu ao bar onde comezou a xogar á máquina comecartos continuando con consumo de copas de xenebra ata o cinco horas da madrugada.

MÁIS DE 60 PUÑALADAS

O Ministerio Público sostén tamén que "nun momento determinado, fíxose cun coitelo de dimensións considerables, habitualmente utilizado para cortar limóns, que se achaba encima da barra e, sen que conste o motivo asestou múltiples puñaladas á muller".

Concretamente, segundo recolle o seu escrito de cualificación, 10 na súa cabeza, 21 na súa cara e pescozo, 19 nas súas costas, 13 nas súas extremidades superiores e unha no tórax.

Antes do inicio do xuízo, a familia de Marta Sequeiro asegurou que a vítima tivo unha "morte brutal", á vez que esixiu un cambio na cualificación do escrito do fiscal, que tacharon de "burla". En concreto, pediron que o ministerio público cualifique os feitos como asasinato.