Ferrol acolle a máis de 200 adegueiros de toda España e do estranxeiro na décima edición de Fevino

O Museo da Construción Naval de Ferrol acollerá este luns e o martes a máis de 200 adegueiros de distintas partes de España e do estranxeiro na décima edición de Fevino.

"A palabra que nos une a todos é a paixón, porque todos temos paixón polo viño, polo campo, polo viñedo, polas tradicións, polo que se fai. Paixón pola vida e pola gastronomía", recalcou o director de Fevino, Fernando Yáñez, durante o acto de inauguración deste salón bianual.

Neste certame profesional, os adegueiros mostran algunhas das súas últimas creacións mediante degustacións e catas.

Como novidade máis significativa desta décima edición de Fevino, destaca o seu lugar de celebración: trátase do edificio de Herrerías, na planta onde habitualmente se atopan expostos os fondos do Museo da Construción Naval, que xestiona a Fundación Exponav.

PREMIOS 2017

Na edición deste ano tamén se volveu a distinguir a diversas personalidades e institucións, que recibiron unha figura de Sargadelos na que se representa un recolector de uva coa súa capacho.

Os premiados foron Luís Gutiérrez, catador da publicación norteamericana 'The Wine Advocat', fundada por Robert Parker; o enólogo Álvaro Palacios, da adega Palacios Remondo, en La Rioja; e a adegueira galega (unha das impulsoras da denominación de orixe Rías Baixas) Marisol Bueno, de Pazo de Señoráns, en Meis (Pontevedra).

Así mesmo, foi recoñecida o labor da Guía Michelín, o Museo Vivanco da Cultura do Viño e a Escola de Hostalaría da Armada, situada na base naval da Graña, en Ferrol.

Á inauguración oficial deste certame acudiron a directora xeral de Gandería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias da Xunta, Belén do Campo; o vicepresidente primeiro do Parlamento de Galicia, Diego Calvo; o primeiro tenente de alcalde de Ferrol, Álvaro Montes; e o comandante do Grupo Acción Naval 1, con base en Ferrol, Alfonso Pérez de Nanclares.