Falece no Valadouro (Lugo) tras envorcar o seu tractor e quedar debaixo

Unha persoa faleceu este luns tras envorcar o seu tractor e quedar debaixo do vehículo no Valadouro (Lugo).

Segundo informou o Centro de Atención ás Emerxencias do 112 Galicia, o corpo sen vida da vítima tivo que ser liberado tras o accidente. Os feitos tiveron lugar nunha leira da parroquia de Santa Cruz do Valadouro, no lugar da Cabanela.

O 112 Galicia recibiu a alerta por parte de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 ás 12,50 horas. A continuación, informou do sucedido aos bombeiros de Barreiros, Protección Civil do Valadouro, ao GES de Cervo e á Garda Civil. Unha vez no punto, os servizos de emerxencias nada puideron facer por salvarlle a vida.

ARDE UN ALPENDRE

O 112 tamén informou de que un alpendre ardeu esta tarde en Abegondo (A Coruña). No incendio viuse afectado o tellado do silo e queimáronse unhas pacas de palla. Os feitos ocorreron nunha casa da parroquia de Leiro, no lugar da Rúa. O 112 Galicia recibía a alerta por parte dun particular ás 14,35 horas.

O Centro de Atención ás Emerxencias 112 Galicia mobilizou aos bombeiros de Ordes, cuxa intervención foi descartada, así como aos bombeiros de Betanzos, a Protección Civil da localidade e á Garda Civil. Finalmente, o lume quedou sufocado. Ninguén resultou afectado.