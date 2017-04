Dous nenos resultan feridos nun accidente de tráfico en Salvaterra do Miño (Pontevedra)

Dous nenos resultaron feridos de carácter leve nun accidente de tráfico que tivo lugar este luns no municipio pontevedrés de Salvaterra do Miño.

Segundo os datos do 112, sobre as 14,10 horas produciuse unha colisión entre un coche e unha furgoneta na EP-4101 ao seu paso pola parroquia de Meder, no lugar da Luz.

Ante o ocorrido, o 112 pasou o aviso á Policía Local, a Garda Civil de Tráfico e os Bombeiros de Baixo Miño e Ponteareas.

Ademais, requiriuse a intervención do servizo de mantemento da estrada debido á presenza na vida de restos dos vehículos implicados no sinistro.