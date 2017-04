A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, acusou ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de converter a Galicia na "última carta da baralla" coa súa "submisión" ás directrices do Partido Popular de Madrid.

"A súa estratexia de submisión lévanos á irrelevancia política", asegurou a líder do Bloque, quen sinalou que mentres o presidente do Goberno, Mariano Rajoy, visita Cataluña para "anunciar investimentos multimillonarios" a Galicia "manda un mensaxeiro para anunciar atrasos na execución do ferrocarril ou que se vai a desmantelar a liña FEVE".

Así mesmo, nunha rolda de prensa ofrecida na tarde deste luns, considerou que este martes, co debulle dos Orzamentos Xerais do Estado (PGE) no Congreso, os galegos asistirán a "outro capítulo" da serie "Feijóo non pinta nada" xa que, conforme augurou, "verase como o Goberno de Rajoy ningunea e incumpre os compromisos adquiridos".

"O máis grave é que estamos a ver que o feito de que haxa presupostos en papel tampouco significa que se executen", manifestou para asegurar que os últimos anos, "o que fixo Rajoy coa complicidade de Feijóo, foi incumprir as previsións que tiñan os orzamentos". "E isto lévanos a que teñamos uns malos tratos sistemáticos", apuntou.