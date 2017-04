O Resurrection Fest completa o seu cartel e incorpora a Estrella Galicia como patrocinador principal

Este luns tivo lugar na Cervecería Estrella Galicia da Coruña a presentación oficial do Resurrection Fest 2017, que desvelou o seu cartel completo para o festival que terá lugar os días 5, 6, 7 e 8 na localidade lucense de Viveiro.

Presentación oficial do Reserruction Fest | Fonte: Europa Press

Na edición deste ano, Estrella Galicia incorpórase como patrocinador oficial do festival durante o próximos tres anos. O director de Mercadotecnia da cervexeira, Santiago Miguélez, destacou que a colaboración co Resurrection Fest leva producindo "durante moitos anos", polo que celebrou o "paso adiante" dado na edición de 2017.

Sobre a repartición por días, destacan as actuacións de Anthrax, Dropkick Murphys, Airbourne e Suicidal Tendencies o 6 de xullo; Rammstein, Enter Shikari, Architects e Annihilator o venres 7 e Rancid, Sabaton, Mastodon e Arch Enemy o sábado 8 de xullo.

Un total de 100 bandas actuarán no catro escenarios do festival, incluíndo a incorporación de We Ride á festa de presentación e Kitai como banda Yamaha.

Á súa vez, completarán o cartel o tres after-party finais: Display of Power (tributo a Pantera), Bulls On Parade (tributo a Rage Against The Machine) e WTF? Party, a falta de confirmar o tres bandas gañadoras do band contest, que se darán a coñecer nas próximas semanas.

"Esta edición supón un paso máis despois de que o ano pasado colgásemos por primeira vez o cartel de 'Tickets Esgotados'. Queremos facer unha experiencia máis grande e por iso contamos este ano co concerto único na península de Rammstein", explicou o director do festival, Iván Méndez.

Por último, as entradas para xoves e sábado estarán este martes ás 12:00 á venda na web do festival por 69 euros máis gastos, coas últimas entradas para o venres aínda á venda.