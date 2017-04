A mesa de negociación para o plan de futuro de investimentos e emprego de Ferroatlántica constituirase este xoves

A mesa de negociación para o plan de futuro de investimentos e emprego de Ferroatlántica constituirase o vindeiro xoves, segundo informou a propia empresa este luns a través dun comunicado.

Así se acordou na reunión celebrada este luns en Madrid entre a empresa e as organizacións sindicais UXT, CC.OO., CIG, USO e Sindicato Unitario.

Alí, entidade e sindicatos definiron o "perímetro de participación" na mesa de negociación, na que, a proposta de UXT, incluiranse "a todas as empresas do Grupo Ferroatlántica, é dicir, tanto ás de ferroaleaciones como ás mineiras".

Así mesmo, ambas as partes pactaron a convocatoria de "unha comisión negociadora dun acordo marco para o desenvolvemento dun plan de futuro de investimentos e emprego para as empresas" do grupo, que estará aberta á participación de "todos os sindicatos, segundo a súa porcentaxe de representatividade e de acordo co establecido por lei".