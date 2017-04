Sanmartín e Lobeira acompañarán a Pontón nunha executiva que prestará especial atención ao ámbito municipal

Goretti Sanmartín e Bieito Lobeira acompañarán á líder do Bloque, Ana Pontón, na nova executiva da formación nacionalista, na que ostentarán as coordinacións do propio órgano executor e de Organización, respectivamente.

Nova executiva nacional do BNG | Fonte: Europa Press

Os 19 membros da recentemente elixida executiva na pasada XVI Asemblea Nacional que o BNG celebrou na Coruña aprobaron por unanimidade a nova repartición de funcións co obxectivo de "cumprir o mandato asembleario das bases e reforzar o proxecto nacionalista para darlle unha alternativa de futuro á maioría social do país", tal e como destacou Ana Pontón.

O órgano executor das políticas aprobadas polo Consello Nacional BNG --máximo foro de decisión entre asembleas--, cambia o esquema de áreas e secretarías polo de coordinacións e introduce como novidades unha Coordinación xeral da Executiva nacional --cargo que ostentará Sanmartín-- e a Coordinación de Iniciativa Políticas locais --que recae en Carme da Silva-- de cara á celebración das próximas eleccións municipais. Neste punto, tamén haberá, como ata agora, unha área de Acción Municipal, que ostentará Eva Vilaverde.

"O BNG demostra que cando goberna ten unha alternativa transformadora en beneficio da maioría", destacou a portavoz nacional, que valorou esta coordinación como maneira de pór en valor "unha política local que funciona, un modelo nacionalista que é beneficioso para as maiorías sociais".

Así mesmo, o BNG crea outras dúas novas funcións, a Coordinación da Estratexia Galiza Avanza, que capitanerá Néstor Rego e que será a folla de ruta da formación nacionalista para o período 2017-2020; así como a Coordinación de Participación e Movementos sociais, que exercerá Susana Camba co reto de profundar no asemblearios, na transparencia e na relación cos movementos sociais.

A portavoz nacional puxo en valor a un Bloque "renovado e fortalecido coas portas abertas a todas as persoas que senten Galicia e que apostan por forzas propias cos centros de decisión no país".

OUTRAS ÁREAS

Así mesmo, Xavier Campos será o coordinador de Comunicación, un labor na que terá como vicecoordinadoras a Olalla Rodil e Olaia Ledo. Pola súa banda, Noa Presas será a titular de Acción Feminista; Obdulia Diniz, a responsable de Finanzas; Montse Prado, a coordinadora de Institucional no Parlamento; Ana Miranda, a responsable da área de relacións internaciones; mentres que Rubén Cela será o responsable das relacións con outras zonas da península.

Completan a executiva Xosé Luís Rivas como responsable de Medio Rural; José Emilio Vicente, de Análise e Iniciativas Políticas; Xosé Manuel Marcote, da área de Participación e Transparencia; e Luís Bará como coordinador de Formación.