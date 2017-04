O presidente da confederación de empresarios de Galicia (CEG), Antón Arias, afirmou que se están "dando pasos" para recobrar a unidade no seo da institución, tras unha reunión co presidente galego, Alberto Núñez Feijóo, á que non asistiu o presidente da patronal de Pontevedra, Jorge Cebreiros.

Feijóo reúnese co presidente da CEG | Fonte: Europa Press

Arias defendeu, a preguntas dos xornalistas tras un encontro "cordial" co máximo mandatario autonómico, que a división interna na patronal galega está "a se reconducir", e asegurou que na cita estiveron representadas o catro provincias aínda que Pontevedra xustificou a súa ausencia no último momento por razóns "sobrevidas".

"Pero a súa intención era estar na reunión", destacou, sobre unha confederación, a pontevedresa, que "segue sendo membro da CEG" a pesar de acordar cesar na participación dos órganos directivos, como sinal de protesta polas formas nas que se lanzou a candidatura de Arias á presidencia, alcanzada en xaneiro pasado nunhas eleccións convulsas.

O representante dos empresarios galegos reivindicou a necesidade de "existencia" da patronal e apostou por "redefinir o modelo", para que sexa útil na interlocución coas administracións e os axentes sociais.

"Estamos na idea de que temos que fortalecela e recobrar esa unidade", incidiu, sobre o labor na que se atopa inmerso como presidente, de "encaixe dun novo modelo" nun panorama en que, segundo revelou, "hai distintas visións".

Neste contexto, Arias avogou por "tentar chegar a un punto de entendemento" e que o modelo resultante "sexa do conxunto do empresariado".

OUTROS ASUNTOS

Entre outros asuntos abordados na reunión con Feijóo, á que tamén asistiu o conselleiro de Economía, Francisco Conde, Arias apuntou ao transporte transcantábrico, portos, aeroportos, mercado laboral e demografía.

A maiores, indicou que trasladou ao xefe do Goberno galego o seu rexeitamento a un macroconcurso que "limitaba o acceso" a pemes en materia de limpeza. "Dábanos medo porque o modelo se xeneralizase, pero o presidente deu garantías de que iso non vai ser así", expuxo.

Así, dixo que este asunto "quedou aclarado" e que "vai haber un intento de reconducción", aínda que o trámite, segundo agregou, foi recorrido e estase á espera de que se pronuncien os xulgados.

XUNTA

Pola súa banda, a Xunta emitiu un comunicado ao termo do encontro no que explica que Feijóo ofreceu colaboración "para que a CEG siga, desde a unidade e a suma de esforzos, dando resposta aos retos aos que se enfrontan as empresas galegas".

Tamén avaliaron conxuntamente, segundo apunta, os datos publicados a semana pasada, que reflicten que a comunidade galega creceu un 3,4% en 2016, dúas décimas por encima da media española.