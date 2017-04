De la Serna, disposto a elevar a un regulamento un eventual acordo da estiba

O ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, reiterou o seu compromiso de elevar a un regulamento un eventual acordo do sector da estiba sobre a reforma desta actividade, como sinal do seu "máximo compromiso" con que frutifique o pacto.

De la Serna lembrou que o seu Departamento xa aceptou a proposta de acordo do mediador. "Aínda que non é a proposta do Goberno, inclúe unha serie de cuestións que benefician a patronal e a traballadores que aceptamos e que, mesmo, comprometémonos a elevalas ao desenvolvemento regulamentario para que quede claro que o noso compromiso é máximo", remarcou.

Así, defendeu que o Goberno fixo "todo o que podía facer e máis" en aras de solucionar o conflito no sector da estiba mediante un acordo entre a patronal e os sindicatos do gremio.

"Creo que en poucos procesos de reconversión en España o Goberno puxo encima da mesa tantos millóns, ata 120 millóns de euros, para poder facilitar o acordo entre empresarios e sindicatos", reivindicou en relación á liña de axudas ofertada para abordar prejubiliciones e baixas incentivadas.

RESPONSABILIDADE DO CONGRESO

A partir de agora, e no caso de que o pacto do sector se demore, o Executivo confía en que as forzas políticas levanten o seu bloqueo á reforma coa que pretende cumprir coa normativa europea e evitar unha multa e dean "luz verde" á proposta efectuada polo mediador.

"Trátase dunha cuestión tan sinxela como é cumprir unha sentenza da UE", lembrou o ministro que, subliñou, é "responsabilidade" tanto do Goberno como do Congreso.

Ademais, chamou a cumprir co que insta a UE "canto antes" para evitar que siga suman "a sanción de 125.000 euros ao día" á que xa se expón España actualmente, á que se pode sumar unha segunda, por incumprimento da primeira, de suporá uns 134.000 euros diarios.