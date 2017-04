Equo Galicia subliñou, nun comunicado, a súa "non vinculación" con En Marea. Segundo indica, o pasado 18 de febreiro acordou en asemblea extraordinaria que é necesario o seu "fortalecemento" na súa andaina propia "no ecoloxismo e no ecofeminismo, facendo un chamamento á cidadanía galega a sumarse activamente ao seu proxecto de país".

Igualmente, aclara que "non comparte nin as formas nin os xeitos" cos que foi "tomando corpo" o partido instrumental que, ao seu xuízo, "mantén tanto o nome como algún dos principais defectos e taras da coalición electoral de tres partidos En Marea".

Ao tempo, expresou o seu "apoio" e "orgullo" polo "bo traballo" que fan os membros de Equo nas mareas municipalistas, así como o seu "absoluto respecto" polas formas de colaboración ou coalición ás que Equo chegou noutros territorios ou no Estado español.

Pero en Galicia, remarca que "seguirá o seu camiño", que desexa que sexa "o de todas". Conclúe que seguirá traballando no presente e colaborando no futuro coas demais formacións, desde "o respecto ás identidades propias, á lealdade e á fraternidade que debe guiar a todas as forzas políticas de esquerda".