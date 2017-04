O Partido Popular de Ourense traballa co obxectivo de definir este ano "a gran maioría dos nomes que encabezarán as listas populares" nas próximas eleccións municipais do ano 2019 nos 92 concellos da provincia.

Con este fin reuniuse este luns o comité de dirección provincial, nunha convocatoria que o presidente, Manuel Baltar, enmarcou "na planificación da que fai gala" o partido que lidera e que os populares ourensáns consideran "un aspecto crave da estratexia política".

"Contar coas cabezas de lista a dous anos vista dos próximos comicios locais garante un traballo intenso e continuo para levar aos veciños as nosas propostas", manifestou Baltar.

Do mesmo xeito, co obxectivo de superar os resultados de 2015, o comité acordou pór en marcha unha campaña para incrementar o contacto cos máis de 26.000 afiliados procurando unha maior participación na actividade política.