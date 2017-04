CVC convértese no primeiro accionista de CLH tras adquirir o 25% a Ardian, Kutxabank, Abanca e Aimco

CVC converteuse no primeiro accionista de CLH tras acordar a adquisición dunha participación do 25% no maior grupo de loxística de hidrocarburos de España, informou a firma británica de investimento.

En concreto, CVC adquiriu esta participación en CLH a Ardian (10%), Kutxabank (5%), Abanca (5%) e á firma Alberta Investment Management Corporation (Aimco), á que comprou outro 5%.

A firma de investimento non precisou o importe da adquisición, aínda que fontes do mercado estimaron a Europa Press que a operación está valorada nuns 1.000 millóns de euros.

Con esta operación, CVC, que leva 20 anos investindo activamente en España, onde está presente en Deoleo ou Cortefiel, entra no sector enerxético español.

O presidente de CLH, José Luís López de Silanes, mostrouse "encantado" coa entrada no accionariado da compañía de CVC e valorou a súa "experiencia" no mercado de España e Reino Unido, así como no da enerxía.

A firma de investimento foi asesorada na operación por Natixis Partners Spain (asesor financeiro), KPMG, Boston Consulting e Uría Menéndez.

Con esta participación do 25% no capital de CLH, CVC supera no accionariado á firma Borealis, que conta cun 24,77%. Pola súa banda, Ardian Infraestruturas, tras desprenderse dun 10%, sitúa o seu partipación no 15%.

Nun comunicado, Ardian destacou que a súa participación do 15% en CLH evidencia "o seu compromiso" co grupo enerxético, no que entrou no ano 2011.

Á parte de CVC, Ardian e Borealis, no accionariado da compañía loxística de hidrocarburos participan outros accionistas como Oman Oil (10%), Global Matafión (10%) ou Global Ramayana (5%).

PLAN ESTRATÉXICO DE CLH ATA 2021

Este investimento de CVC supón unha mostra de confianza na xestión á fronte de CLH de José Luís López de Silanes, quen dotou á compañía, desde que en 2005 chegou á presidencia, de maior fortaleza e capacidade de crecemento sen aplicar subidas nas súas tarifas nos últimos anos.

A firma británica aposta ademais pola compañía apenas uns días despois da presentación do plan estratéxico para o período comprendido entre 2017 e 2021, no que se recollen investimentos por 829 millóns de euros.

O plan investimento, segundo dixo o propio Silanes na recente presentación do plan, é "ambicioso" e parte do obxectivo de obter rendibilidades sen incrementos do cociente entre débeda e beneficio bruto de explotación (Ebitda).

Como parte do seu plan estratéxico, CLH comprométese a situar o 'pay put' no 100% e mantén a súa aposta pola expansión internacional. Espera ademais elevar un 20% o Ebitda e un 18% o beneficio neto ao finalizar o período.