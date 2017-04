O Celta, na loita por Europa

Ficha técnica

RC Celta 3: Sergio Álvarez; Roncaglia, Cabral, Fontàs, Jonny; Radoja, Daniel Wass; Pione Sisto, Jozabed (Pape Cheikh, 89'), Iago Aspas (Claudio Beauvue, 79') e Giuseppe Rossi (Tucu Hernández, 66').

As Palmas 1: Raúl Lizoain; David Simón (Macedo, 66'), David García, Bigas, Dani Castellano; Roque Mesa, Vicente Gómez (Halilovic, 73'); Jesé, Tana, Jonathan Viera e Boateng (Livaja, 66').

Goles: 1-0: Giuseppe Rossi (minuto 12). 2-0: Rossi (35'). 3-0: Rossi (56'). 3-1: Bigas (80').

Árbitro: Clos Gómez (aragonés). Amarelas a Roncaglia (23') e Jonny (45') nos celestes e a Bigas (16) e Jesé (52') nos canarios.

Incidencias: partido da 29ª xornada de Primeira División no estadio municipal de Balaídos ante 14.212 espectadores. Minuto de silencio en memoria de José Molares e Teresa Otero, abonados 'Insignia de Ouro' do Celta



Puido marcar alomenos media ducia o Celta, pero chegou coa efectividade de Giuseppe Rossi, que marcou tres goles en 50 minutos. Pione Sisto e Aspas non atinaron co gol, e os celestes déronse por satisfeitos na recta final, cando As Palmas fixo o 3-1 e Sergio Álvarez evitou algún máis. Malia a todo, os celestes foron superiores e acadaron un triunfo cómodo, e sumaron tres puntos para seguir coas súas aspiracións a unha praza europea.

Giuseppe Rossi celebra mirando cara ao ceo o seu primeiro gol. | Fonte: lfp.es

Superioridade celeste dende o arrinque do partido, impedindo coa súa presión o xogo canario, e sumando ocasións para golear. A fantasía de Iago Aspas orixinou a primeira ocasión clara no minuto 9, pero o remate de Jozabed foise ao traveseiro. Axiña, un erro de Bigas na saída do balón provocou o 1-0 de Giuseppe Rossi, quen marcou ante Lizoain de tiro cruzado coa perna esquerda. Os lanzamentos de falta de Was e Aspas levaron perigo á meta canaria, e Aspas tivo o 2-0 pero, estrano en el, errou o man a man ante o meta rival tras un pase perfecto de Wass.

A primeira ocasión visitante chegou no minuto 30, tras un erro de Fontàs, pero Sergio Álvarez tapou moi ben o tiro de Boateng. O guión do partido puido mudar cando o árbitro anulou, por un fóra de xogo dubidoso, un gol de David Simón tras un pase preciso de Jonathan Viera. E na acción seguinte, xogada pola esquerda de Iago Aspas, tiro forte que rexeita Lizoain e Rossi fai o 2-0. Antes do descanso, puido marcar As Palmas, pero Vicente Gómez rematou ao traveseiro.

Trala reanudación, o Celta seguiu controlando o partido, axudado pola falla de intensidade dos canarios. Axiña chegou o terceiro que sentenciaba o partido: asistencia de Jozabed e terceiro de Rossi. Jesé case marcou dende o bordo da área, pero un Sergio Álvarez atento despexou a córner, e os celestes perdonaron varias ocasións para facer o 4-0: claras foron dúas contras, de Aspas para Jozabed no segundo pau e de Pione Sisto, que optou por rematar con Rossi e Aspas sós na área. Para pechar o partido e premiar os goles de Rossi, o Toto Berizzo deu entrada a Tucu Hernández polo dianteiro italo-estadounidense.

Pione Sisto volveu perdonar o 4-0, pero o Celta contaxiouse da falta de intensidade do rival na recta final. Bigas fixo o 3-1 no minuto 80, nun córner que a defensa celeste non defendeu como debía. E Jonathan Viera perdonou o segundo só diante de Sergio Álvarez. E o meta celeste detivo un disparo perigoso de Jesé e Roncaglia estivo a piques de marcar nun centro que despexou a córner. O marcador xa non se moveu, e o Celta sumou tres puntos no reencontro coa Liga. O xoves, visita a Mestalla.