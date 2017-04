A estiba responde este martes 'in extremis' á proposta de acordo do mediador

Os sindicatos de estibadores e a patronal Anesco darán finalmente este martes a súa resposta á proposta de acordo sobre a reforma do sector que expuxo o mediador da negociación, o presidente do Consello Económico e Social (CES), Marcos Peña.

Porto de Valencia | Fonte: Europa Press

A resposta aprázase un día, dado que inicialmente estaba anunciada para este luns, e darase 'in extremis', pois o prazo que o mediador deu ás partes para pronunciarse conclúe ás 13.00 horas deste martes.

A Coordinadora de Traballadores do Mar, CC.OO., UGT, CIG e USO e a asociación empresarial optaron por demorar ata hoxe a súa resposta co fin de seguir analizando o documento do mediador, que "non acaba de convencer" aos traballadores, segundo indicaron a Europa Press en fontes sindicais.

Ademais, Anesco e os sindicatos prevén empregar as próximas horas en intercambiarse impresións e propostas sobre os distintos puntos do documento que Marcos Peña lles entregou ás 19.00 horas o pasado xoves.

A proposta de mediación conta xa coa aceptación do Ministerio de Fomento, que deu o 'si' ao documento de Pena o mesmo xoves apenas dúas horas despois de recibilo.

A proposta de Marcos Peña non insta a regular por lei a subrogación dos estibadores, principal reivindicación dos sindicatos e escollo fundamental da negociación.

Neste sentido, limítase a suxerir que "a formulación legal do principio de subrogación" que recolle o Estatuto dos traballadores no seu artigo 44 "compleméntese e articule con fórmulas de subrogación convencional".

MANTEMENTO DO EMPREGO

Non entanto, recoñece que a reforma do sector de carga e descarga de barcos nos portos que expón o Goberno para adecualo á normativa comunitaria e evitar unha multa da UE "supón un cambio de relevo suficiente para xustificar a adopción de medidas laborais".

Así, defende que a súa "aplicación esixe unha normativa transitoria que, dado que se mantén a actividade, debe garantir a continuidade no emprego", unha garantía que, despois engade, "debe ter o instrumento legal que se considere suficiente".

Ademais do mantemento do emprego, Peña sinala como "aspectos esenciais" do acordo, "contribuír á mellora organizativa do sector respectando a legalidade vixente e comprometer a axuda do Goberno para minimizar o dano".

Así, asume case na súa integridade a parte do preacordo alcanzado entre empresas e sindicatos respecto da mellora de competitividade dos portos, que inclúe a oferta dos estibadores de baixar un 10% o soldo de quen cobre máis de 2.230 euros ao mes. De igual forma, recolle as axudas de 120 millóns de euros para prexubilacións ofertadas polo Goberno.

Marcos Peña culmina o seu labor como mediador do conflito da estiba recoñecendo que "tras oito reunións e corenta horas de negociación" o acordo "global" é "imposible". No entanto, lapa a Goberno, sindicatos de estibadores e patronal a seguir negociando para buscar "un mínimo común denominador" e "levar a un terreo común as distintas posicións" sobre os referidos esenciais.