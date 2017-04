(AM) A saída de vía dun vehículo en Castroverde (Lugo) sáldase cun mozo trasladado ao HULA

Dúas persoas resultaron feridas, aínda que unicamente unha foi trasladada a un centro hospitalario, nun accidente de tráfico rexistrado na mañá deste martes tras saírse da vía o vehículo no que viaxaban no municipio de Castroverde (Lugo).

Segundo informou o 112 Galicia, o accidente ocorreu sobre as 8,10 horas deste martes no quilómetro 7 da estrada LUP-1201, ao seu paso polo termo municipal lucense de Castroverde.

Tras recibir á alerta do persoal sanitario, o 112 Galicia solicitou a colaboración dos axentes de Tráfico e a dos efectivos do GES de Becerreá. Os Bombeiros de Sarria tamén foron informados o persoal do servizo de emerxencias.

Ao lugar, segundo indicaron a Europa Press fontes sanitarias, o 061 desprazou unha ambulancia asistencial que unicamente levou ao Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA) de Lugo a unha persoa ferida, o home C.C.F., duns 20 anos, mentres que a outra non requiriu traslado.