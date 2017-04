O número de afiliados á Seguridade Social en Galicia subiu en marzo un 1,98% e roza os 960.000

O número de afiliados á Seguridade Social en Galicia subiu no mes de marzo nun 1,98% fronte ao mesmo mes do ano pasado, ao situarse en 959.133, o que supuxo 18.585 máis que no terceiro mes de 2016, segundo os datos do Ministerio de Emprego.

Con respecto ao mes anterior, febreiro, a cifra de afiliados en Galicia aumentou un 0,58%, o que supón 5.570 cotizantes máis. Por provincias, en termos interanuais, o incremento máis importante foi na Coruña, un 2,28% --9.203--, seguida de Pontevedra, co 2,07% --6.687--, Lugo, cun 1,37% --1.590-- e Ourense, onde os afiliados aumentaron en 1.106 con respecto a hai un ano, un 1,13%.

Do total de afiliados galegos en marzo, 7.23.549 estábano no réxime xeral, 214.373 eran autónomos e 21.212 estaban dados de alta no réxime do mar. Dentro do réxime xeral, 5.165 corresponden ao sistema agrario e 27.562 cotizantes ao do fogar.

DATOS NACIONAIS

A nivel nacional, a Seguridade Social gañou en marzo unha media de 161.752 afiliados (+0,9%), o seu mellor dato neste mes dentro da serie histórica. Deste xeito, ao finalizar o mes pasado, o total de ocupados situouse en 17.910.007 cotizantes.

En marzo do ano pasado gañáronse 138.086 cotizantes, menos dos rexistrados este ano, e o único dato similar ao experimentado no exercicio actual é o de 2015, cando se deron de alta no sistema 160.579 cotizantes.

En marzo deste ano o Réxime Xeral gañou 144.337 afiliados, un 1% máis que en febreiro, mentres que o Réxime de Autónomos (RETA) sumou 15.282 novos cotizantes (+0,5%), o do Mar rexistrou 2.100 altas (+3,4%) e o do Carbón, 33 novos cotizantes (+1,2%).

No último ano, a Seguridade Social acumula un repunte de 604.209 afiliados, un 3,5% máis, as mellores cifras tanto en termos absolutos como relativos rexistradas desde 2007, segundo o Ministerio.