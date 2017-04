A psicodelia de The Paperhead chega a Ourense da man do SON Estrella Galicia

A psicodelia do grupo norteamericano The Paperhead chegará este xoves á cidade de Ourense da man do ciclo SON Estrella Galicia, que programou un concerto a partir das 20,30 horas no Café Pop & Torgal.

The Paperhead | Fonte: Europa Press

Segundo indicou a organización do concerto, o trío, formado en Nashville en 2009, é capaz de xerar nos seus directos unha "atmosfera psicodélica" que lembra aos sons dos anos 60 e primeiros dos 70, con influencias de Pink Floyd, The Beattles ou os Stones.

Na súa VIII edición, o SON Estrella Galicia mantén a súa aposta pola música alternativa, a que mestura estilos diversos, fusiona xéneros e crea tendencia sen esquecer os clásicos. Un ciclo anual que vai contar con máis de 150 concertos en 16 cidades repartidas ao longo do territorio nacional e tamén con directos alén do charco, en Brasil.

Cada concerto de SON Estrella Galicia "rende culto á música en directo" en salas de referencia, festivais e escenarios "inusuais". Ademais, o SON Estrella Galicia conta co seu propio estudo de gravación, SON Estudo, un espazo no que se realizan as gravacións de SON Records, que se distribúen en vinilos de edición limitada.