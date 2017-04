De la Serna espera que a proposta do mediador permita pechar o conflito da estiba

O ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, manifestou a súa confianza en que a proposta de acordo para a reforma do sector da estiba que o mediador do conflito, o presidente do Consello Económico e Social (CES), Marcos Peña, expuxo o pasado xoves, sirva para "resolver o conflito definitivamente".

Iñigo De la Serna, ministro de Fomento | Fonte: Europa Press

"Trátase dunha proposta moderada, razoable e que constitúe un punto de encontro", destacou o ministro tras lembrar que o Ministerio xa a aceptou. O resto das partes, a patronal e os sindicatos, contan ata as 13.00 horas deste martes para pronunciarse sobre o documento de Marcos Peña.

O ministro considera que o Goberno "ha ido ata o límite" do posible para facilitar un acordo co sector sobre a reforma da estiba que expón para cumprir coa normativa europea e evitar unha multa da UE.

AXUDAS Ao SECTOR

"Ademais de presentar un Decreto Lei que se axusta estritamente ao que pide a UE, expuxo un importante paquete de axudas ao sector de 120 millóns de euros", lembrou durante a súa intervención nun almorzo informativo do Colexio de Enxeñeiros.

Por iso, De la Serna expresou a súa confianza en que "agora si" as formacións políticas levanten o bloqueo que impediu aprobar o Decreto de reforma do sector e asuman a súa "responsabilidade" para facilitar que España cumpra coa UE.