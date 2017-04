O Parlamento de Galicia aprobou por asentimiento o ditame da Comsión do Estatuto do Deputado que sinala que os parlamentarios "nestes momentos non están incursos en causas de incompatibilidades" e "poden exercer con plenitude os dereitos e deberes vinculados ao seu cargo.

O presidente desta comisión, o popular Pedro Puy, deu conta ao comezo da sesión plenaria das conclusións deste órgano que ten como función "revisar e verificar" que os membros da Cámara non incorren nas "incompatibilidades" que contempla a normativa para o exercicio das súas funcións.

Para iso, os deputados autonómicos deben entregar por escrito a declaración dos seus bens á comisión e informar, tamén por escrito, de calquera modificación para o coñecemento do Parlamento.

Tras revisar todas as declaracións, a Comisión do Estatuto dous Deputados elevou ao pleno o seu ditame, que sinala que ningún dos representantes "están incursos" en incompatibilidades e "poden exercer con plenitude" os dereitos e deberes vinculados ao seu posto.