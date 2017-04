Angrois.- O cargo de Adif investigado polo accidente acóllese ao seu dereito a non declarar

O cargo de Adif investigado na causa polo accidente do tren Alvia en Angrois, ao que o xuíz atribúe 80 delitos de homicidio e 144 de lesións, compareceu ante o xuíz puntual, pouco despois das 10,30 horas, e acolleuse ao seu dereito a non declarar, ata que a Audiencia Provincial resolva o seu recurso.

Afectados o accidente de Angrois nos jjuzgados de Santiago | Fonte: Europa Press

O por entón xefe de seguridade na circulación do xestor de infraestruturas, Andrés Cortabitarte, chegou aos xulgados sobre as 9,20 horas, cando estaba citado para as 10,30 horas.

Á súa entrada ao edificio xudicial evitou facer declaracións aos medios de comunicación despregados diante da sede compostelá de Fontiñas.

A expectación centrábase en se Cortabitarte respondería as preguntas das partes ou se acollería ao seu dereito a non declarar, como finalmente fixo.

Os avogados presentes na cita xudicial abandonaron os xulgados, a cuxas portas se desprazaron afectados o sinistro, que exhibiron pancartas en reclamación de verdade e xustiza.