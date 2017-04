O paro baixa en Galicia menos que a media estatal e créase máis traballo temporal

O número de parados rexistrados nas oficinas dos servizos públicos de emprego baixou en marzo en Galicia en 1.868 desempregados respecto ao mes anterior (-0,88%), segundo os datos publicados este martes polo Ministerio de Empleo. En comparación con hai un ano, Galicia conta con 21.741 desempregados menos (-9,38%), o que sitúa o total en 210.056 desempregados: 116.006 mulleres e 94.050 homes. Deles, 10.310 son menores de 25 anos e o resto maiores desa idade.

Oficina da Seguridade Social | Fonte: Europa Press

No conxunto estatal, o número de parados rexistrados baixou en marzo en 48.559 desempregados respecto ao mes anterior (-1,29%), o seu terceiro mellor rexistro nun mes de marzo desde 2002.

O volume total de parados no Estado alcanzou a peche do mes pasado a cifra de 3.702.317 desempregados e continúa nos niveis máis baixos do últimos sete anos.

Así, o descenso do desemprego en Galicia (-0,88%) é inferior á media española (-1,29%) nun contexto de diminución xeneralizada, agás en Canarias. De feito, entre as autonomías nas que baixa só País Vasco (-0,77%) e Comunidade Valenciana (-0,87%) teñen peor cifra que a Comunidade galega.

BAIXADA NAS CATRO PROVINCIAS

Por provincias, o desemprego caeu en todas, coa Coruña á cabeza, onde se reduciu en 1.167 persoas (-1,42%) respecto ao mes anterior. Séguelle Pontevedra, cun descenso de 344 (-0,41%); Lugo, con 323 menos (-1,5%); e Ourense, cunha diminución de 34 persoas (-0,15%).

As catro provincias tamén rebaixan o desemprego en comparación con marzo do ano pasado. Tamén A Coruña protagoniza aquí o maior descenso (9.236 menos, -10,22%); en Pontevedra, 7.920 menos (-8,58%); en Ourense, 2.620 menos (-10,10%); e en Lugo, 1.965 menos (-8,49%).

CAÍDA EN TODOS OS SECTORES

O desemprego baixou en marzo en todos os sectores en Galicia. A maior baixada tivo lugar na construción, con 874 menos ata 22.353 desempregados. Na industria cae en 722 persoas ata 24.349.

Na agricultura redúcese en 347 parados ata 7.793, mentres que no sector servizos a caída queda en 319 desempregados ata 138.504 persoas.

SEN EMPREGO ANTERIOR E ESTRANXEIROS

O colectivo de parados sen emprego anterior rexistrou 394 persoas máis en marzo que no mes anterior, co que o total ascende a 17.057, 5.636 homes e 11.421 mulleres.

En canto a estranxeiros, o desemprego afecta a 11.002 persoas na comunidade galega, o que supón unha subida en 171 persoas respecto de febreiro (1,58%), pero un descenso en comparativa interanual (622 menos, -5,35%).

Aquí, 6.190 parados estranxeiros están no sector servizos, 2.351 sen emprego anterior, 900 na agricultura, 860 na construción e 701 na industria.

DEMANDANTES

Pola súa banda, os demandantes de emprego, un total de 267.555 en Galicia, distribúense entre 27.187 ocupados, 16.092 que indican na súa solicitude condiciones especiais de traballo e 224.276 non ocupados.

Estes últimos representan unha baixada en 1.849 persoas nun mes (-0,82%), e son 23.575 menos que os que había en marzo do exercicio anterior (-9,51%).

CONTRATOS

Mentres, os contratos en marzo aumentaron un 24,12% en taxa mensual, con 15.030 máis ata 77.353 asinados. Tamén supoñen un incremento respecto de hai un ano en 9.989 contratos (+14,83%).

Deles, 7.646 foron indefinidos, o que significa un avance en 1.298 respecto ao mes anterior (20,45%), así como 1.470 máis que en marzo de 2016 (23,8%).

Pola súa banda, en marzo houbo 69.707 contratos temporais, o que supón 13.732 máis que en febreiro (24,53%). Son 8.519 máis que un ano antes (+13,92%).

Deste xeito no acumulado, o 9,92% dos contratos galegos (20.783) teñen carácter indefinido, mentres que o 90,08% son temporais (188.787).