A Policía Local de Vigo denuncia a un condutor que triplicaba a taxa máxima de alcoholemia

A Policía Local de Vigo denunciou a un condutor de 53 anos de idade que circulaba nun turismo cunha taxa de alcoholemia case tres veces superior ao límite permitido, e instruíu dilixencias contra el por un suposto delito contra a seguridade do tráfico.

Segundo informaron fontes policiais, os feitos tiveron lugar sobre as 23,00 horas do luns, cando unha testemuña chamou ao 092 para alertar da presenza dun coche Opel Astra pola Avenida Hispanidade, cuxo condutor presentaba síntomas de atoparse baixo os efectos do alcol.

Unha patrulla desprazouse ao lugar e localizou o coche (do que a testemuña achegara o número de matrícula) na Gran Vía. Alí interceptaron ao condutor, ao que se lle realizou a proba de alcoholemia.

O test arroxou un resultado de 0,73 e 0,71 mg de alcol por litro de aire expirado, case tres veces máis do máximo que permite a lei, polo que se instruíron dilixencias por un suposto delito contra a seguridade viaria.