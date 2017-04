Detido un veciño de Portas (Pontevedra) como presunto autor dun incendio intencionado nun restaurante, onde roubou

A Garda Civil detivo a un veciño de Portas (Pontevedra) como presunto autor dun incendio intencionado e un roubo que supostamente cometeu durante os últimos meses nun restaurante do mesmo municipio pontevedrés.

Segundo informou o Instituto Armado, o pasado mes de decembro o propietario dun restaurante denunciou que lle subtraeron boa parte da instalación eléctrica do establecemento --enchufes, interruptores, focos e outros-- e causáronlle "cuantiosos danos materiais" no local.

Ao mesmo tempo, segundo relatan as mesmas fontes, apareceran varias pintadas no exterior do inmoble que reivindicaban o pago dunha suposta débeda.

Por mor das investigacións levadas a cabo polo Equipo de Investigación da Garda Civil de Vilagarcía de Arousa, en colaboración cos efectivos do Posto de Caldas de Reis, "púidose desmontar a coartada das pintadas, dado a aparente solvencia económica do propietario", segundo sostén a Benemérita.

Respecto diso, indica que iso fixo pensar, desde un principio, que o autor do roubo "pretendía desviar as sospeitas" sobre algún dos antigos empregados do restaurante.

Durante o transcurso da investigación produciuse un novo incidente de características similares no mesmo establecemento, cando fai uns quince días sufriu un incendio supostamente intencionado, e no exterior apareceron de novo outras pintadas coa mesma grafía, co mesmo cor e similares textos reivindicativos.

Este novo contratempo, segundo destacan as mesmas fontes, "reforzou as sospeitas" sobre unha das persoas que se estaba investigando a Garda Civil. Así se puido chegar á detención dun veciño de Portas, identificado como J.M.M.S., de 39 anos, ao que se lle acusa da presunta comisión, non só dos cuantiosos danos materiais ocasionados polo incendio, senón tamén polo roubo cometido a finais do pasado ano.

As dilixencias instruídas pola Garda Civil foron entregadas no xulgado de Instrución de garda do municipio de Caldas de Reis.