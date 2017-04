Inmobilizan 9 horas un autobús alemán para que realice o descanso obrigatorio cando ía recoller a peregrinos

A Guardia Civil de Lugo interceptou na A-6 un autobús con dous condutores alemáns que non cumpriran o descanso mínimo obrigatorio cando ían recoller a uns peregrinos a Santiago de Compostela, polo que o autocar foi inmobilizado por un período de nove horas para que o realizasen.

Segundo informou o Instituto Armado, na mañá do luns, no quilómetro 493 da autovía A-6, axentes do Subsector de Tráfico de Lugo detiveron, dentro do seu habitual labor de inspección do transporte, a marcha dun autobús procedente da localidade alemá de Munich.

O autocar ía ocupado por dous condutores de nacionalidade alemá aos que, no momento de serlles requiridos os medios de inspección da actividade diaria, comprobouse que saíran da cidade alemá cun grupo de peregrinos con destino a localidade castelán-leonesa de Ponferrada ás 8,30 do día 1. Deste xeito, segundo destacan as mesmas fontes, conduciran "28 horas de forma ininterrompida", ata o momento de ser detidos.

A pesar de que terían que realizar o descanso correspondente desde as 5,30 horas, no momento de ser detidos polos axentes dirixíanse á localidade de Santiago de Compostela a recoller a un novo grupo de peregrinos que regresaban a Alemaña.

INFRACCIÓN

Esta actitude, segundo destaca a Benemérita, enmárcase nunha infracción á Lei de Ordenación dos Transportes Terrestres e, por iso, foi proposto para sanción ao Servizo Territorial da Dirección Xeral de Mobilidade da Xunta de Galicia.

Esta infracción leva, segundo apunta a Guardia Civil, unha sanción de 3.000 euros e a inmovilización do vehículo no Polígono do Ceao, "o cal non pode reiniciar a marcha ata unha vez descansasen nove horas consecutivas e abóese a sanción".