PGE.- Galicia recibirá 558,9 millóns do Fondo de Suficiencia Global

Galicia recibirá 558,9 millóns de euros do Fondo de Suficiencia Global de 2017, dotado en total con 3.821 millóns de euros nos Orzamentos Xerais do Estado, a repartir entre 11 comunidades autónomas.

Así, Cataluña recibirá 728,88 millóns, o 19,07%; Galicia 558,9 millóns (14,63%); Andalucía 474 (12,4%); Asturias 174,63 (4,57%); Cantabria 458,17 millóns, o 11,99% do total; A Rioxa 198,47 (5,19%); Aragón 259,42 (6,79%); Castela-A Mancha 75,35 (1,97%); Canarias 70,85 (1,85%); Estremadura 416,47 (10,9%); e Castela e León 406,24 millóns, o 10,63% do total do fondo, segundo consta no PGE, consultados por Europa Press.

O Fondo de Suficiencia Global é o mecanismo de peche do sistema de financiamento porque cobre a diferenza entre as necesidades de financiamento de cada comunidade autónoma e a suma da súa capacidade tributaria e a transferencia, positiva ou negativa, do Fondo de Garantía.

Unha comunidade autónoma ten Fondo de Suficiencia Global positivo cando as súas necesidades de financiamento son superiores á suma da súa capacidade tributaria e a súa transferencia do Fondo de Garantía, respecto do ano base 2007.

O Fondo de Suficiencia Global dunha comunidade autónoma nun exercicio determinado será o importe establecido no ano basee 2007, incrementado polo índice de evolución que experimenten os ingresos tributarios do Estado (ITE) entre o ano basee e o ano correspondente.

No orzamento do Estado para o ano 2017 serán beneficiarias as comunidades autónomas de Galicia, Andalucía, Asturias, Cantabria, Murcia, Comunidade Valenciana, Castela-A Mancha, Canarias, Estremadura, Castela e León, e as Cidades de Ceuta e Melilla, que son as que, segundo os últimos datos do Instituto Nacional de Estatística, presentan unha renda por habitante inferior á media nacional.