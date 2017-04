A ocupación das casas rurais de Galicia alcanza o 56,16% en Semana Santa

A ocupación das casas rurais de Galicia alcanza o 56,16 por cento en Semana Santa, co que se sitúa entre as que menos ocupación prevista teñen para este período vacacional, por baixo da media española, un 73 por cento, segundo informaron a Europa Press tuscasasrurales.com.

Casa rural | Fonte: Europa Press

Navarra sitúase cun 94,09 por cento; seguida da Rioxa 84,33 por cento; Estremadura, 83,94 por cento; Aragón, 83,64 por cento e Calatuña, 81,95 por cento. Á cola colócase Illas Baleares cun 38,6 por cento e Galicia cun 56,16 por cento.

Entre o dez provincias con máis ocupación para este período sitúanse catro de Castela e León, Burgos cun 85,61 por cento no posto número tres; Soria co 85,02 por cento no quinto posto; Salamanca cun 84,22 no sétimo e Segovia co 83,93 por cento en décimo posto.