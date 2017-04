(AM)Angrois.- O cargo de Adif investigado polo accidente acóllese ao seu dereito a non declarar

O cargo de Adif investigado na causa polo accidente do tren Alvia en Angrois, ao que o titular do xulgado de instrución número 3 de Santiago atribúe 80 delitos de homicidio e 144 de lesións pola ausencia dunha análise integral de riscos na liña na que se produciu o sinistro, acolleuse ao seu dereito a non declarar, ata que a Audiencia Provincial da Coruña resolva o seu recurso de apelación.

Andrés Cortabitarte, o cargo de Adif investigado polo Alvia | Fonte: Europa Press

O por entón xefe de seguridade na circulación do xestor de infraestruturas, Andrés Cortabitarte, actualmente subdirector de innovación en Adif, chegou aos xulgados sobre as 9,20 horas, cando estaba citado para as 10,30 horas. Anteriormente xa foi imputado nesta causa outras dúas veces: unha vez retiráronselle os cargos antes de ter que acudir ante o xuíz e a segunda negouse a declarar.

Este martes compareceu ante o xuíz Andrés Lago Louro puntual, pouco despois das 10,30 horas, e a súa participación durou escasos minutos, tendo en conta que informou ao instrutor da súa vontade de acollerse ao seu dereito a non declarar ata que os maxistrados da Audiencia decidan sobre o seu recurso, impugnado tanto pola asociación de vítimas como polo avogado do maquinista.

Á súa entrada e á súa saída do edificio xudicial, acompañado polo seu letrado, Cortabitarte evitou facer declaracións aos medios de comunicación despregados diante da sede xudicial de Fontiñas.

A expectación centrábase en se Cortabitarte respondería as preguntas das partes ou se acollería ao seu dereito a non declarar, como finalmente fixo. De feito, co seu recurso, a defensa do cargo de Adif pedira a suspensión da citación, algo que tamén reclamou a Avogacía do Estado, en representación da empresa pública.

Agora, no caso de que a citación en calidade de investigado sexa ratificada, o instrutor non estaría obrigado a volver chamarlle a declarar, algo que si que podería solicitar 'motu proprio' o avogado de Cortabitarte e tamén o resto das partes personadas, segundo explicaron distintos letrados.

De feito, o interese tanto do avogado da plataforma de afectados como o da defensa do maquinista é que o cargo investigado chegue a declarar, coa vista posta na posibilidade de que sinale a outros eventuais responsables, ben de Adif ou da propia Renfe.

RECLAMAN XUSTIZA

Algo antes que Cortabitarte, os avogados presentes na cita xudicial abandonaron os xulgados, a cuxas portas se desprazou un grupo de afectados o descarrilamento na curva da Grandeira, que exhibiron pancartas en reclamación de xustiza.

As vítimas denuncian que, ademais da responsabilidade derivada do descoido do condutor, hai máis decisións, políticas e técnicas, que provocaron a traxedia e que deben ser depuradas.