As vítimas do accidente do tren Alvia en Angrois en xullo de 2014 consideran que o cargo de Adif investigado na causa, Andrés Cortabitarte, está en "o seu dereito legal a non declarar", pero opinan que é "inmoral" que o fixo este martes, durante a súa comparecencia ante o xuíz que instrúe o caso en Santiago.

Teresa Gómez-Limón, portavoz das vítimas do accidente do Alvia | Fonte: Europa Press

Como portavoz da plataforma de vítimas, Teresa Gómez-Limón, acompañada por un grupo de afectados con pancartas reclamando xustiza, criticou que "é inmoral que unha persoa que ocupa un cargo público actualmente que pagan todos os cidadáns veña aquí, a un xulgado onde houbo 81 mortos e 144 feridos, e despois de ser imputado por tres veces, acóllase ao seu dereito a non declarar".

En declaracións aos xornalistas á saída dos xulgados, tras escasos minutos nos que Cortabitarte notificou ao maxistrado a súa intención de acollerse ao seu dereito a non declarar ata que a Audiencia Provincial resolva sobre o seu recurso de apelación, Gómez-Limón subliñou que "iso non é transparencia".

Ademais, apuntou a Adif que "o que deberían facer" os superiores do por entón xefe de seguridade na circulación e agora subdirector de innovación na empresa pública, "se tivesen vergoña e se tivesen decoro e se tivesen dignidade, sería botar a este señor do seu posto". "Porque ocupa un posto público que pagamos todos os cidadáns: parece totalmente inmoral", denunciou.

A ANÁLISE DE RISCO

O titular do xulgado de instrución número 3 da capital galega chamou en calidade de investigado a Cortabitarte por ser leste o responsable do departamento de seguridade, encargado da análise integral de riscos do que, polo que se desprende da documentación que consta no sumario, carece a liña Ourense-Santiago.

Respecto diso, Teresa Gómez-Limón, que foi deputada do PP na Asemblea de Madrid e máis tarde abandonou o partido crítica co seu comportamento ante esta traxedia e outros casos de corrupción, censurou que Cortabitarte alegue que "el non tiña nada que ver coa seguridade".

"Non pode dicir, como dixo nun lamentable recurso que impugnamos, que é que el, aínda que era director xeneral de seguridade, pois que el non tiña nada que ver coa seguridade", reprochou. "Que non, que a seguridade era outra cousa".

Deste xeito, incidiu en que a Axencia Ferroviaria Europea, nun correo electrónico en resposta á plataforma, sentenciou que a avaliación integral de riscos era "absoluta e totalmente necesaria", xa que ao proxecto aplícanse a directiva de seguridade e o método común de seguridade, "totalmente preceptivo".

"E se non se fai é un delito, porque se incumpre a normativa europea. Entón, aquí estes señores poderán dicir o que queiran, pero son culpables, e cometeron un delito, provocaron homicidios dolosos, sabendo que a neglixencia podía provocar uns mortos", concluíu.