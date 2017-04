O acusado de abusar da súa sobriña en Ortigueira nega os feitos e non se explica o motivo da denuncia

O acusado de abusar sexualmente da sobriña da súa parella na localidade coruñesa de Ortigueira negou os feitos, á vez que manifestou que non entende o motivo da denuncia porque "nunca" lle fixo nada á menor.

"Non me explico a denuncia. Colleume por sorpresa", declarou este martes o procesado no xuízo celebrado na Sección Segunda da Audiencia Provincial da Coruña, no que tamén testificou a vítima a porta pechada.

Na súa declaración, o home, que se enfronta a unha pena de 12 anos de prisión, dixo que "non é certo" que cando a pequena tiña entre 11 e 13 anos realizáselle tocamentos, espísea, tocase os xenitais coas mans ou que chegará mesmo á penetración vaxinal. "Nada diso é certo", resolveu.

O acusado alegou que "case sempre" está fóra, posto que o 95% do tempo, por motivos de traballo, ten que viaxar por diferentes puntos da xeografía mundial. De feito, explicou que houbo un ano no que só paso dúas breves tempadas no seu domicilio, o resto estivo "a traballar fora".

Ao longo da súa declaración, o acusado indicou que a menor ía algunhas veces á súa casa a xogar coas súas fillas, pero asegura que "en ningunha ocasión" estivo a soas coa menor. Soamente, di, de "maneira puntual" acompañouno ao trasteiro a deixar unhas caixas.

Os FEITOS

A preguntas das partes, o home sinalou que non entende o motivo da denuncia. "Non mo explico", dixo o procesado, quen nun primeiro momento pensou que podería ser pola "mala relación" entre as irmás, pero segue sen comprender o que lles levou a presentar unha denuncia contra el.

Os feitos tiveron lugar supostamente, segundo a Fiscalía,

nos últimos meses do ano 2010 e os primeiros meses do ano 2011, prolongándose ata o ano 2014. Cando a menor contaba con 11 anos de idade, o acusado, "guiado de ánimo lúbrico, comezou a efectuarlle tocamentos nos peitos, nas nádegas e nos xenitais cando a visitaba no seu domicilio ou cando ela acudía ao seu a visitar ás súas curmás".

O escrito do Ministerio Público sostén que os tocamentos "se estenderon ao longo do tempo ata polo menos os últimos meses do ano 2014".