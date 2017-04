Fiscal rebaixa a máis de 40 anos de cárcere as penas que pedía para a rede que enviou droga nun palé de froita

A Fiscalía rebaixou as penas que solicitaba para seis individuos que supostamente formaban parte dunha trama de tráfico de drogas descuberta en 2014 cando pretendía introducir polo Porto de Marín 54 quilos de cocaína ocultos entre un cargamento de plátanos; pasando de pedir máis de 70 anos de prisión a máis de 40 anos, e rebaixando a multa de 40 millóns a case a metade.

Xuízo do grupo que enviou droga a Marín nun palé de plátanos | Fonte: Europa Press

A Sección Quinta da Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, acolleu este martes a segunda e última xornada do xuízo por estes feitos, na que compareceron dous axentes e un perito da Guardia Civil, que ratificaron as súas versións e indicaron que a investigación que derivou na detención destes individuos iniciouse no ano 2012.

Tras estas comparecencias, e despois de que este luns o seis acusados --dous deles están en liberdade e os outros catro en prisión-- recoñecesen ser autores dos feitos, o fiscal modificou o seu escrito de cualificación e matizou que "non quedou definitivamente comprobado" que estas persoas constituísen unha organización criminal.

Aínda que, si que mantivo que tres deles, Antonio Manuel B.I., Alejandro M.V. e Jesús M.B., formaban parte dun grupo criminal; mentres que respecto dos outros tres apuntou que "só queda acreditada a súa participación concertada" na comisión dos feitos.

Así, acusou ao seis dun delito contra a saúde pública referido a sustancias que causan grave dano á saúde, en cantidade de notoria importancia; a tres de pertenza a grupo criminal; e a dous dun delito de falsidade en documento oficial, nun dos casos de forma continuada. Por iso, pide que sexan condenados a penas de prisión de entre 6 anos e tres meses e 9 anos e nove meses.

ESCRITO DE FISCALÍA

A Fiscalía pedía inicialmente penas que sumaban 74 anos de prisión e máis de 40 millóns de euros en multas para o seis procesados, que, xunto con outras persoas non identificadas, supostamente formaban parte dunha trama "que tiña como finalidade introducir en España e traficar con sustancias estupefacientes, concretamente cocaína".

Dentro do grupo, Antonio Manuel B.I. supostamente era o líder, daba as ordes e contactaba e negociaba coas organizacións en Sudamérica que provían a cocaína. Pola súa banda, Jesús M.B. era a súa man dereita; Alejandro M.V. e Juan L.P., tamén desempeñaban as súas funcións á beira do líder; e Alexander S. e Álvaro C.S., ocupaban o chanzo intermedio.

O fiscal mantén que tras unha operación frustrada en maio de 2014, en outubro dese ano a organización iniciou as xestións para levar a cabo un novo envío de cocaína desde Sudamérica ata o Porto de Marín, oculta nunha carga lícita de plátanos.

A Guardia Civil tivo coñecemento dos datos necesarios para localizar a carga, polo que dispuxo un operativo para incautar o palé de froita, no que achou 54 paquetes de cocaína cunha pureza de 72,06% e un peso de máis de 54 quilos, que alcanzasen no mercado ilícito un prezo superior a dous millóns de euros.