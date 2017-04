Detidos dous mozos por unha agresión ocorrida á saída dunha discoteca de Ourense

Axentes da Policía Nacional detiveron en Ourense a dous mozos como presuntos autores de dous delitos de lesións durante unha agresión ocorrida á saída dunha discoteca da cidade.

Segundo informou a Policía Nacional, os feitos que motivaron a detención sucederon na madrugada do 19 de marzo cando ao seis da madrugada recibiuse unha chamada na Sala do 091 na que solicitaban colaboración co 061 para asistir a unha persoa que denunciaba ser agredida por un grupo de mozos.

Cando a dotación policial da Brigada Provincial de Seguridade Cidadá acudiu ao lugar dos feitos na rúa Paxaro de Ourense, nas proximidades dunha discoteca da zona, atopouse a dous mozos que presentan lesións.

Os mozos afirmaron que foran agredidos por un grupo de catro mozos que, sen mediar provocación, segundo o relato policial, "primeiro incrépanlles e, como non querían ter problemas, ao tentar marcharse do lugar o grupo comeza a darlles patadas e puñadas".

A Policía Nacional sinalou que lles causaron feridas a ambos, polo que tiveron que ser trasladados ao Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO), para ser asistidos das lesións que presentaban.

Os axentes actuantes identificaron o lugar a un dos presuntos autores da pelexa, que foi trasladado a dependencias policiais, xa que carecía de documentación.

Despois de posteriores dilixencias practicadas polo Grupo de Delincuencia Especializada e Violenta da Comisaría de Ourense procedeuse na mañá do 3 de abril á detención de dúas dos presuntos autores de dous delitos de lesións, así como á identificación dun terceiro.

Os detidos son dous mozos, un deles natural de Ourense de 26 anos e outro natural de Santa Cruz de Tenerife de 18 anos. Ambos carecen de antecedentes e pasaron a disposición xudicial na tarde do luns, tras o que quedaron en liberdade con cargos.