Detido por tráfico de drogas un veciño de Meis (Pontevedra) ao que comisaron 2.700 doses de cocaína tras un control

Axentes da Guardia Civil detiveron como presunto autor dun delito de tráfico de drogas a un veciño de Meis (Pontevedra), de 34 anos e iniciais A.L.P., que foi localizado nun control con 500 dose de cocaína e 20 gramos de sustancia de corte, e ao que acharon na súa vivenda outras 2.200 doses de cocaína.

Detido por tráfico de drogas un veciño de Meis (Pontevedra). | Fonte: Europa Press

Tal e como informou o Instituto Armado, os feitos producíronse na tarde deste luns nun control de carácter preventivo situado na estrada PO-532 (Pontevedra-Ponte Caldelas), concretamente na rotonda de acceso ao polígono do Campiño.

Un vehículo foi interceptado e, debido aos antecedentes policiais do condutor --vinculados coas drogas--, fíxose un minucioso rexistro do coche, no que se incautaron un envoltorio de plástico con 500 doses de cocaína, e outro con 20 gramos de sustancia de corte.

Ademais, o Xulgado de Instrución de Pontevedra en funcións de garda autorizou o rexistro do domicilio do home, onde se comisaron outras 2.200 doses de cocaína. Por todo iso, o home foi detido como presunto autor dun delito contra a saúde pública, por tráfico de drogas, e será posto a disposición xudicial nas próximas horas.

A Guardia Civil remarcou que, con esta detención e a incautación da droga, foi desarticulado "un dos máis importantes puntos de venda de estupefacientes a pequena escala que se encargaba da distribución de cocaína na zona de Arousa e Pontevedra".