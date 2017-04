O avogado do maquinista, Manuel Prieto, atribuíu "covardía" ao cargo de Adif investigado na causa que investiga o accidente do tren Alvia en Angrois, Andrés Cortabitarte, que este martes se acolleu por segunda vez ao seu dereito a non declarar ante o xuíz.

Andrés Cortabitarte, investigado no accidente do Alvia | Fonte: Europa Press

Ademais, o letrado que defende a Francisco Garzón Amo esperou que a Audiencia Provincial da Coruña ratifique o auto polo que o xuíz atribúe a Cortabitarte 80 delitos de homicidio e 144 de lesións e que, entón, este teña "a valentía de declarar", para que a instrución "non quede só nel", ao entender que "aquí hai moitas responsabilidades compartidas".

Prieto, que fixo declaracións aos medios de comunicación xunto ás vítimas do sinistro, desprazadas ata os xulgados para reclamar xustiza, coincidiu coas palabras que previamente pronunciou unha portavoz dos afectados, Teresa Gómez-Limón.

Así, tamén viu "inmoral" que Cortabitarte, por entón responsable de seguridade na circulación e actualmente subdirector de innovación en Adif, negouse por segunda vez a declarar, na que supón a súa terceira citación como investigado --antes imputado-- no caso. Na primeira delas, a Audiencia retiroulle os cargos antes de que tivese que acudir á sede xudicial.

Para o representante do maquinista, "é lamentable a falta de colaboración coa xustiza que está a ter desde o principio Adif". "Entendemos que isto é un acto practicamente de covardía de non querer recoñecer que efectivamente o fixeron moi mal, moi mal", subliñou.

"A omisión de medidas de seguridade é gravísima", denunciou, antes de advertir que "non só o din os peritos", senón que ata a Axencia Ferroviaria Europea, encargada de velar pola seguridade na rede a nivel comunitario, é "contundente" ao aseverar que "nin había análise de riscos nin se avaliou o risco da curva nin había medida de seguridade ningunha".

Respecto diso, Manuel Prieto lamentou que "todo quedaba no maquinista" e no requisito de que "o home non cometa ningún erro". "E os humanos, evidentemente, fallamos, e o ferrocarril ten que prever eses lapsus, eses descoidos, para que o pasaxeiro que vai dentro dun tren vaia coa seguridade que o tren merece", apostilou.

Segundo incidiu, "iso en Angrois non ocorría" e é por iso que Andrés Cortabitarte "está pillado" e "por iso acóllese a un dereito legal, pero inmoral como se dixo".

PRÓXIMOS PASOS DA INSTRUCIÓN

Preguntado por como está o seu cliente, respondeu que "se atopa" e que ten "os seus altibaixos", o seu "shock e as súas cousas". "Ten días mellores e días peores", comentou.

Sobre os próximos pasos na investigación xudicial, indicou que cre que debería ratificarse o auto co que o xuíz lle atribúe os 80 homicidios a Cortabitarte e que a súa eventual declaración derive en novos investigados, aínda que asumiu que iso depende do xuíz.

"A ver se é verdade o que dixo que se acolle ao seu dereito a non declarar ata que a Audiencia resolva, e se despois ten a valentía de declarar e non queda só nel, porque imaxino que aquí hai moitas responsabilidades compartidas", expuxo.