A Deputación de Lugo convocará unha reunión sobre a candidatura da Ribeira Sacra a Patrimonio da Humanidade

O portavoz do goberno da Deputación de Lugo, o socialista Álvaro Santos, informou este martes de que a instutición convocará tras a Semana Santa unha reunión para reactivar a candidatura da Ribeira Sacra a Patrimonio da Hunanidad.

Respecto diso, asegurou que aínda non se recibiu resposta á carta remitida polo presidente provincial, Darío Campos, á Xunta, á Valedora do Pobo, e á Deputación de Ourense, para reactivar a candidatura da Ribeira Sacra a Patrimonio da Humanidade pola Unesco.

Santos revelou que Darío Campos "o que expón é esa reunión despois de Semana Santa e xa se están tratando de coordinar as axendas".

Darío Campos despois de propor un encontro no pasado mes de xullo, do ano pasado, en que non compareceu ningunha das partes convocadas, agora propuxo este segundo encontro tras trasladarlle ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a "necesidade" de retomar de forma inmediata a candidatura tras a reunión que mantivo co presidente galego o pasado 8 de marzo.

Santos esgrime que se busca que a candidatura sexa a Patrimonio Cultural, máis que Natural, xa que iso representa "unha protección máis ampla" desa zona, que agrupa a 21 concellos, 13 da provincia de Lugo e oito de Ourense.

Ademais, lembrou que "hai anos" impulsouse esta iniciativa, coa recollida de 55.000 firmas e un investimento de 50.000 euros para realizar "unha análise técnica todo o potencial e todos os recursos que reúne ese territorio".

Santos censurou que "parece que Feijoo trata de retomar a iniciativa, pero a iniciativa é de Darío Campos, que é quen puxo isto encima da mesa e di que hai que continuar e esperamos facelo todos xuntos". "Esperamos que a esa reunión comparezan todas as partes, por que ese recoñecemento mundial é algo que se merece A Ribeira Sacra por todo o que significa", recalcou.

Os concellos de Lugo que se integrarían son os da Pobra do Brollón, Portomarín, Taboada, Chantada, Carballedo, O Saviñao, Pantón, Sober, Monforte de Lemos, Ribas do Sil, Quiroga, Paradela e Bóveda.

Mentres, os da provincia de Ourense son os da Peroxa, Nogueira de Ramuín, Parada do Sil, A Teixeira, Castro Caldelas, Xunqueira de Espadanedo, Esgos e Montederramo.