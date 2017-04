O conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, prometeu este martes que a Xunta non subirá os impostos, senón que manterá as rebaixas fiscais xa instauradas e analizará "ano a ano" a posibilidade de introducir máis. En fronte, os grupos da oposición recrimináronlle que esta diminución dos recursos públicos, unida á "obsesión" polo cumprimento do déficit, ocasionou recortes en Galicia por máis de 2.000 millóns de euros.

O conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, no pleno | Fonte: Europa Press

Na súa comparecencia ante o pleno do Parlamento para avanzar as 10 liñas estratéxicas do seu departamento nesta lexislatura, Martínez asegurou que Galicia seguirá entre as autonomías con "menos presión fiscal" para as rendas medias e baixas, despois de que en 2016 se aprobaran rebaixas nos gravames de sucesións, doazóns e transmisións patrimoniais, así como no tramo autonómico da renda, e se comezase a implantar o programa de "impostos cero" no rural.

"Queremos mantelo", profundou, desde o convencemento de que a redución de cargas fiscais dinamizará outro tipo de decisións "de carácter persoal, familiar e laboral". Así, como explicou, lógrase --por unha vía diferente-- un aumento dos ingresos da comunidade, mentres se persegue "completar a recuperación dos cidadáns".

Con todo, Noa Presas (BNG) conveu que as súas políticas "non serven para cimentar" a recuperación, mentres a parlamentaria socialista Begoña Rodríguez Rumbo requiriu que se aumenten os ingresos (combatendo a fraude fiscal e gravando máis as rendas máis altas) para "atender ás persoas" que peor o están pasando. "Lonxe de ser unha prioridade para a Xunta, foron un dano colateral das súas políticas", lamentou a cercedense.

Pola súa banda, Manuel Lago (En Marea) enumerou recortes en sanidade (306 millóns de euros), educación (422), servizos sociais (213), políticas de emprego (174) e infraestruturas (514) para preguntar ao conselleiro de Facenda se "de verdade" considera estas cifras "un éxito de xestión". "De que presume?", espetou a Martínez, crítico con que os distintos gobernos do PP utilizaron non xa "a tesoira", senón máis ben "a rebarbadora".

"SUFRIMENTO" vs "CRECEMENTO"

Dito isto, os grupos da oposición coincidiron ao sinalar as "desigualdades" que as políticas de austeridade decididas polo PP desde a Xunta carrexaron aos cidadáns galegos, co que ocasionaron "sufrimento". Respecto diso, Valeriano Martínez admitiu que aínda persisten "colectivos" que están "a sufrir" a crise e aseverou que serán a súa "prioridade" para poder alcanzar unha recuperación económica "completa e universal".

Con todo, referiu que Galicia leva tres anos consecutivos crecendo, con datos "positivos" de redución do paro e, mentres se dá cumprimento aos límites de déficit e débeda, vaise alcanzando a "converxencia" con España e Europa. "Algo estaremos a facer ben!", interpretou, antes de soster que estes datos lle serven como "acicate" para "perseverar" nesta política que deixa como resultado "un crecemento san e sostido".

"Non fale de crecemento san e sostido, é un insulto", replicoulle a socialista, consciente de que "por desgraza" a nosa comunidade non conta con "unha poboación sa" en termos económicos debido ás políticas postas en marcha polo PPdeG.

Tamén Lago apuntou que Galicia é a terceira autonomía cos salarios máis baixos e sinalou carencias nos sectores primario e industrial. "A saída da recesión faise sobre a precariedade e a desigualdade", censurou, mentres Presas pintou "un contexto de emerxencia".

Para responder o resto de deputados tomou a palabra o portavoz do PPdeG no Hórreo, Pedro Puy, quen negou que o seu sexa un partido "neoliberal" que se despreocupe da situación dos cidadáns. É máis, lembrou que a súa formación non provocou a crise, senón que "o PIB caía por encima do catro por cento no terceiro trimestre de 2009", practicamente coincidindo coa volta dos populares a San Caetano.

FINANCIAMENTO AUTONÓMICO

Outro dos aspectos sobre os que reparou o conselleiro é na negociación do novo modelo de financiamento autonómico, á que Galicia acode "guiada pola lealdade e a firmeza" para defender as súas necesidades.

Dado que o sistema actual non cuantifica o custo real da prestación dos servizos nin pondera debidamente as características de comunidades envellecidas e de poboación dispersa como Galicia, fixo votos por que o novo modelo si cubra eses gastos. A máis crítica con este mecanismo foi a deputada nacionalista, tendo en conta que "non chega" para xestionar as competencias propias e "limita" o desenvolvemento da nosa comunidade.

FUNCIÓN PÚBLICA

Tamén a situación dos funcionarios e as oposicións saltaron ao debate, despois de que Martínez recalcase que o obxectivo para esta lexislatura é lograr a "plena estabilidade" e a equiparación de condicións de traballo e retributivas de todos os empregados da administración.

Con todo, as súas manifestacións non deixaron contenta á deputada socialista, quen lle acusou de "confundir" mesturando temporalidade con interinidade. De feito, ambos os representantes públicos discreparon sobre as taxas, pois o conselleiro aplaudiu a "máis baixa" do Estado e a deputada respondeu que é " unha das máis altas".

DÉBEDA

Finalmente, tras avanzar que traballará para reducir "á contorna dos 10 días" o prazo de pago a provedores, desde os 20 actuais, o dirixente autonómico destacou que Galicia foi "pioneira" en "estabilizar" a débeda. Agora, proseguiu, o reto é "que comece a baixar" para así "gastar menos en intereses", dentro desa estratexia de "crecemento san".

Respondeu ás acusacións de que "Galicia ten moita débeda" do representante do grupo rupturista no debate alegando que é a comunidade "onde menos creceu desde 2008" e que as súas cifras de endebedamento son "sensiblemente inferiores" á media. De feito, a Xunta aforrou 92 millóns de euros en intereses nos dous últimos anos por ese control, apuntou.