Inditex reta a El Corte Inglés e abrirá este venres na Castellana a tenda Zara máis grande do mundo

Inditex abrirá este venres, 7 de abril, no Paseo da Castellana de Madrid a tenda de Zara máis grande do mundo, con máis de 6.000 metros cadrados de superficie, en pleno centro financeiro da capital e a escasos metros do maior centro comercial de El Corte Inglés.

O Zara máis grande do mundo, en Castelá | Fonte: Europa Press

O xigante galego iniciou en setembro do pasado ano as obras desta 'macrotienda' ou 'flagship' de Zara, situada no edificio anteriormente ocupado por Fnac e Habitat, propiedade de Amancio Ortega, que ademais de fundador de Inditex converterase agora no seu caseiro.

A nova tenda do grupo Inditex, que incorporará con toda probabilidade todos os avances tecnológidos do grupo, entre eles o pago con móbil, os probadores intelixentes ou a identificación por radiofrecuencia (RFID, polas súas siglas en inglés), superará en superficie comercial ao establecemento que posúe a firma en Serrano, en plena Milla de Ouro de Madrid, con cinco plantas e 2.415 metros cadrados.

Este venres, Inditex estreará ademais outra 'flagship', neste caso o Zara Opera en París, que contará cunha superficie de 4.000 metros cadrados.

A compañía ten prevista este ano un investimento de 1.500 millóns de euros para proseguir co seu ritmo de investimentos enfocados no seu crecemento sustentable, tanto en avances tecnolóxicos e I+D orientado ao cliente, como na ampliación do número de tendas eco-eficientes, a modernización loxística ou o impulso ao programa de recollida e reciclaxe de pezas, entre outros aspectos crave.

Inditex elevou as súas vendas un 20% no tres últimos anos en España e un 6,2% en 2016, exercicio no que creou un total de 2.480 empregos neste mercado, segundo subliñou na presentación deresultados anuais o presidente do grupo, Pablo Isla, quen resaltou que a compañía segue "moi activa" neste mercado, que representa o 17% do total das vendas do grupo.

"Non temos sensación de tocar teito no mercado español", afirmou Isla, quen cualificou de "saudable" o crecemento das vendas en España, tras crecer un 8% en 2015 e un 5% en 2014. O grupo mantivo estable a superficie de venda nos últimos anos, mantendo a súa estratexia de abrir tendas emblemáticas ou 'flagship' nas mellores localizacións co peche de puntos de venda máis pequenos.