Policías nacionais que acudiron ao bar, onde en abril de 2016, supostamente, Víctor T.N., matou a unha camareira en Ferrol, negaron que o acusado estivese "bébedo", aínda que algúns deles dixeron que cheiraba a alcol. Con todo, cualificaron o seu comportamento de "normal" tras a súa detención no local que rexentaba, próximo ao lugar onde se produciron os feitos.

O xuízo, que se celebra con xurado, proseguiu na Audiencia Provincial da Coruña coa declaración de testemuñas. As dúas irmás da falecida renunciaron a prestar declaración e optaron por seguir o xuízo na sala.

Un veciño próximo ao bar declarou que ouviu pedir auxilio, pero que tanto el como a súa muller pensaron inicialmente que era o seu fillo por un pesadelo. Tras el, prestaron declaración policías que acudiron ao bar da vítima, unha vez que se recibiu o aviso por parte da súa propietaria.

Á súa chegada, segundo explicaron, atoparon o cadáver de Marta Sequeiro Valencia, de 43 anos, no chan e nun charco de sangue. Ademais, había salpicaduras de sangue noutros lugares do establecemento.

Algúns axentes precisaron que parecía que o corpo o arrastraron e confirmaron tamén que se podían apreciar cortes na cara. Tamén explicaron que atoparon sangue con "unha pegada de adidas", en alusión ao calzado que levaba ese día o acusado, segundo confirmáronlles dous clientes do local.

Así mesmo, apuntaron que estes lles explicaron que o acusado estaba a tomar consumicións e xogando á máquina comecartos. Sobre o día da súa detención, xa na mañá do 25 de abril de 2016 --os feitos producíronse, segundo Fiscalía ao redor do cinco da mañá dese día-- un axente mostrou a súa estrañeza polo comportamento do acusado.

DETENCIÓN DO ACUSADO

Así, explicou que cando lle pediron que lles acompañase a comisaría "non preguntou que pasara". "Cheiraba a alcol, pero non estaba afectado", dixo en coincidencia co testemuño doutros axentes.

Sobre o seu relato, afirmaron que a primeira vez non quixo declarar e que a segunda ocasión alegoulles que só lembraba ver un coitelo e que logo apareceu coa roupa ensanguentada, en liña co relato do acusado que asegurou ter "lagoas" sobre ese día.

Un axente sinalou tamén que a exmujer do acusado, que lle recolleu tras recibir unha chamada e lavoulle a roupa ensanguentada, levou a vestimenta da súa exmarido a Comisaría unha vez que tivo coñecemento da súa detención.

Tamén sinalou que lle dixo que o recolleu á altura da ponte das Pías en estado de embriaguez. Posteriormente, unha vez na súa casa, un taxista levouno, como noutras ocasións, ata o seu lugar de traballo.

Ademais de 15 anos de prisión por un delito de homicidio, o Ministerio Público pide unha indemnización de 200.000 euros para o fillo da vítima. A acusación particular eleva a petición a 25 anos de prisión por un delito de asasinato con aleivosía e ensañamento.