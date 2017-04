O alcalde de Vigo e presidente da Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP), Abel Caballero, expresou este martes o seu rexeitamento ao documento de orzamentos do Estado, que impide ás entidades locais reinvestir o seu superávit, e reclamou ao Goberno que se permita ese investimento entre 2017 e 2018, dado que "non dá tempo" a realizala no actual exercicio.

Abel Caballero | Fonte: Europa Press

En declaracións aos medios, o rexedor olívico sinalou que "os orzamentos xerais, se se aproban, aprobaranse en xuño" e aínda no caso de que se introducisen cambios para permitir a reinversión do superávit (uns 18 millóns de euros no caso do Concello de Vigo) non daría tempo a realizar as oportunas tramitacións administrativas.

"Acabarase o ano e non poderemos executar o superávit, e o ministro Montoro sábeo", aseverou Caballero, quen advertiu de que as entidades locais "xa non están para ser os pagáns, mentres outras institucións non cumpren" para alcanzar os obxectivos de déficit impostos pola UE.

"Ata aquí chegamos", proclamou o alcalde socialista, quen lembrou que se reunirá este mércores coa Federación de Municipios de Cataluña e que o xoves haberá xunta de goberno extraordinaria da FEMP para "urxir" ao Executivo a modificar a redacción da lei da presupostos e permitir a reinversión do superávit do ano pasado entre 2017 e 2018, "e que se compute en 2017".