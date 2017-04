Música clásica, bandas sonoras de cinema e folk encherán igrexa e mosteiro de San Martiño Pinario os próximos meses

A Igrexa-Museo e o Mosteiro de San Martiño Pinario, en Santiago de Compostela, continúa o seu camiño de apertura á cidadanía e promoción cultural a través de novas iniciativas, como a programación de tres ciclos de música --clásica, de bandas sonoras de cinema e de folk-- que encherán distintas estancias deste edificio histórico durante os próximos meses.

San Martín Pinario | Fonte: Europa Press

Así o anunciou o reitor do Seminario, Carlos Álvarez, nunha rolda de prensa na que estivo acompañado do responsable deste museo, José Otero Paradela.

Unha parte esencial da programación cultural que levará a cabo a institución ao longo dos próximos meses está dedicada á música. Así, os concertos volverán esta semana Santa á Igrexa-Museo de San Martiño Pinario co inicio do ciclo Peregrinos polo Camiño da Música.

Esta primeira cita terá lugar os días 12, 14 e 15 de abril, ás 20,00 horas, coa interpretación do 'Requiem' de Mozart, que contará coa actuación de solistas mexicanos, coro galego e a ensemble instrumental Promópera, unha proposta que "constitúe a imaxe propia do Camiño". A venda de entradas para este espectáculo está aberta na propia Igrexa-Museo desde o pasado día 1.

Ademais, o ciclo Peregrinos polo Camiño da Música contará con outras dúas citas clásicas. Durante as Festas do Apóstolo, a Igrexa-Museo acollerá a ópera 'Suor Angélica' de Puccini en versión concerto e, en agosto, durante as celebracións de San Roque, o oratorio 'A Vierge', de Jules Massenet.

UNHA NOITE DE PELÍCULA

No entanto, a proposta máis innovadora de San Martiño Pinario para os próximos meses é o ciclo 'Unha noite de película', no que a Orquestra Filarmónica Cidade de Pontevedra, composta por 50 músicos, executará bandas sonoras de famosas películas, todas co denominador común de transmitir "valores positivos".

En concreto, nestes encontros incluiranse as bandas sonoras de películas como 'A vida é bela', 'Cinema Paradiso', 'Sorrisos e Bágoas', 'Xesucristo Superstar', 'A Misión', 'Annie' ou 'Os Miserables', que se completarán coa proxección de fotogramas e un fin de festa con fogos artificiais.

Os concertos terán lugar durante as festas do Apóstolo, San Roque e a primeira quincena de setembro e celebraranse na Praza do Claustro Procesional do Mosteiro. Neste punto, o reitor do Seminario lembrou que, aínda que o claustro acolleu outros concertos, será a primeira ocasión na que se empregue a praza.

Finalmente, durante o mesmo período e tamén nesta praza, Peregrinos polo Camiño do Apóstolo incluirá un ciclo de tres concertos de música folk galega, aínda por pechar.

A intención dos responsables da programación é incrementar o coñecemento que os cidadáns e visitantes teñen de San Martiño Pinario a través de oferta para "distintas sensibilidades musicais", así como colaborar á "desestacionalización" do turismo.

NOVA IMAXE CORPORATIVA E ACTIVIDADES

Durante a rolda de prensa deste martes, Carlos Álvarez presentou ademais a nova imaxe corporativa de San Martiño Pinario, que recolle elementos como unha referencia ao claustro, a denominación de espazo cultural, mención do seu papel como seminario e a imaxe de San Martiño Pinario no centro.

Da man desta renovación a nivel de imaxe, a institución proxecta incrementar a súa actividade cultural e a súa apertura ao público. De face a Semana Santa --desde o 10 ao 16 de abril--, o Museo ampliará de cinco a nove as súas horas de apertura, que será de 10,00 a 19,00 horas.

Ademais, durante estes días, haberá visitas guiadas á Igrexa-Museo, ao claustro procesional, á escaleira abacial e ao antigo patio de cabalerizas ás 11,00, 12,30, 16,00 e 17,30 horas. Estas visitas xa se realizan desde o mes de decembro, pero exclusivamente a grupos con cita previa.

Finalmente, as Salas de Exposicións temporais acollerán unha mostra de Pasos e Confrarías da Semana Santa Galega, que permanecerá aberta desde a segunda quincena de xullo ata a primeira de setembro para dar a coñecer unha "Semana Santa singular".

Carlos Álvarez destacou o esforzo levado a cabo por esta institución para poder executar esta programación, que San Martiño Pinario propón en solitario. Do mesmo xeito, pediu o apoio da cidadanía, así como o compromiso e a colaboración institucional pública e privada para facer unha programación "aínda mellor" de face ao futuro.