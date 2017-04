A Banda Municipal de Música de Santiago ofrecerá 17 concertos no seu Ciclo de Primavera

O alcalde de Santiago, Martiño Noriega, e o director da Banda Municipal de Música, Casiano Mouriño, presentaron este martes o Ciclo de Primavera da formación, que inclúe un total de 17 actuacións, moitas delas vinculadas á programación de Semana Santa.

Concertos da Banda de Música de Santiago | Fonte: Europa Press

Así o indicou o alcalde compostelán, Martiño Noriega, que lembrou que a banda participará en ata cinco procesións durante a Semana Santa, así como na celebración do Día de Santiago en Padrón, o luns de Pascua.

Noriega destacou o concerto especial que terá lugar o vindeiro sábado, a partir das 20,00 horas, en San Domingos de Bonaval, no que a Banda colaborará coa Escolanía da Catedral de Santiago.

Pola súa banda, o director da Banda, Casiano Mouriño, mostrouse moi ilusionado con esta colaboración, "que se produce por vez primeira e na que a Banda e a Escolanía levan meses traballando". O concerto dividirase en dúas partes, unha delas de carácter máis litúrxico e outra con temática variada.

COLABORACIÓNS

O director da Banda Municipal de Música explicou que un dos seus obxectivos para os próximos meses é seguir colaborando con distintas entidades e colectivos da cidade.

Así, referiuse ao concerto que a formación ofrecerá o 30 de abril no Teatro Principal, con motivo do Día Internacional da Danza, en colaboración coa Escola de Música e Danza Alfaia, e que unirá ballet clásico con outros estilos de danza máis modernos.

Ademais, en colaboración coa asociación de Amigos da Ópera de Santiago, a Banda ofrecerá unha Gala Lírica, Ópera e Zarzuela o 14 de maio. No concerto participarán a soprano Carmen Subrido e o barítono Gabriel Alonso.

Do mesmo xeito, a formación participará na inauguración da Feira do Libro e da Feira do Libro Antigo e nun concerto especial polo Día das Letras Galegas no CEIP das Fontiñas.