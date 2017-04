A Xunta de Galicia destacou este martes que os niveis de paro na Comunidade sitúanse en marzo "a niveis inferiores ao comezo da crise económica", hai 8 anos, e que o descenso no desemprego do terceiro mes do ano é "o maior nun mes de marzo desde hai polo menos 20 anos".

A Xunta lembrou que Galicia pechou o mes de maio cunha caída no paro rexistrado de 21.741 persoas con respecto ao ano anterior, o 9,38%, o que supón que o desemprego na Comunidade se reduciu por cuarto ano consecutivo nun mes de marzo.

Neste contexto, a secretaria xeral de Emprego, Covadonga Toca, destacou que a recuperación económica está a consolidarse en Galicia "cun emprego de calidade", dado que as afiliacións e as contratacións "están a crecer". "Seguimos tendo menos parados, máis afiliacións e 9.989 contratos máis que hai un ano", engadiu.

En relación ás afiliacións, soben na evolución anual un 1,98%, "sendo nos que Galicia rexistra unha evolución positiva". Ademais, destaca, "a Comunidade conclúe marzo cunha cifra superior de afiliados á Seguridade Social á de fai cinco anos".

CONTRATACIÓNS

Con respecto ás contratacións, Covadonga Toca afirmou que a contratación en xeral aumentou un 14,83% e a indefinida nun 23,8%, superando en preto de 10 puntos o reflectido no temporal. A contratación a tempo completo sobe nun 16,7%, "case catro puntos máis que a contratación a tempo parcial".

Finalmente, a responsable autonómica destacou que o número de persoas sen emprego diminuíu nos colectivos prioritarios cos que traballa a Xunta, como son os menores de 30 anos (-14,54%), os parados de longa duración (10,95%) e as mulleres (7,20%).

Tras apelar á "prudencia", Covadonga Toca destacou a baixada do paro con respecto ao mes de febreiro en 1.868 persoas, a quinta caída consecutiva nun mes de marzo. "Este dato marca unha tendencia positiva previa ao comezo da campaña de Semana Santa", destacou.