Un viño "diferente, austero, concentrado, fresco, con matices fragantes que se achegan máis ao regaliz que á fresa e sobre todo moi gastronómico". Así definiu os seus creadores a 'Sazón', o viño que nace da colaboración entre o Grupo Nove de cociñeiros e a adega Ponche dá Boga.

O caldo presentouse este martes en Fevino, o Salón Profesional do Viño de Ferrol, coa presenza do presidente do Grupo Nove, Miguel Campos, a catadora de Grupo Nove Raquel Fernández, o xerente de Ponte da Boga, Carlos López, e o enólogo Rubén Pérez.

Campos explicou que este viño nace da colaboración con Hijos de Rivera, a quen plantearon a súa idea de contar cun viño propio. Convidaron os membros do Grupo Nove a visitar a súa adega e presentáronlles catro caldos, a maioría decantouse polo prototipo do que hoxe é 'Sazón', sinalou Campos.

"Pedimos a colaboración dos nosos catadores, que lle fixeron un seguimento ao viño", afirmou o presidente do Grupo Nove. Coas súas contribucións, finalmente alcanzaron "o punto óptimo" e de aí, remarcou, que se lle dese o nome de 'Sazón' porque "chegara á redondez".

Unha das catadoras participantes no proceso de elaboración do caldo, Raquel Fernández, explicou que "é un viño moi gastronómico, pensado para gozar nos restaurantes do Grupo Nove". Tamén o definiu como "honesto" porque "se ve de onde vén".

"FRESCOR E MATICES FRAGANTES"

Este viño procede dunha parcela que Ponte da Boga ten no Miño, na Ribeira Sacra. Unha parcela que está a uns 400-500 metros de altura e "dótao de frescor e matices fragantes", sinalou o enólogo da adega, Rubén Pérez.

Pérez indicou que o viño pasou dez meses en depósito de aceiro e seis meses de crianza en botella. "É un viño orixinal e bo representante da Ribeira Sacra", declarou. Así mesmo, apuntou que 'Sazón' se atopa nunha etapa "xuvenil e revoltosa" e poderase gozar nos próximos 10 ou 15 anos.